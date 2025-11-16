Los mejores 'steak tartars' preparados en la mesa de Barcelona

Lorena Pelechano, la jefa de sala de Solomillo (Mallorca, 251), remueve el contenido del bol sobre hielo con la pericia de una prestidigitadora. Maneja los cubiertos describiendo círculos hipnóticos, fintas imposibles. Te explica cada paso mientras trabaja la carne cruda recién cortada y la mezcla con los condimentos de la casa, la chispita justa para un plato que no necesita fuegos artificiales.

El 'steak tartar' de Solomillo no es ninguna broma y no está para bromas. No encontrarás ni anguila, ni trufa, ni los dos millones de cosas que muchos restaurantes barceloneses de ‘auteur’ están introduciendo con calzador en esta receta. Lorena masajea con los cubiertos la apetitosa masa hasta darle forma de disco, un círculo de destacable grosor -comen dos fácilmente- que entra cremoso y se queda en tu paladar un buen rato. Tú decides el grado de picante, algo que agradezco, porque me gusta poner el termostato al máximo. Y además, viene con las preceptivas tostas y unas patatas fritas impecables.

Puede ser que me pierda el 'show', pero me gusta que preparen el 'steak tartar' en la mesa. Y es un placer disfrutar del arte de los profesionales que lo forjan delante de tus narices, ajenos a la presión de tener todos los ojos de la mesa puestos en sus chepas. Y en este terreno, Sintonia (Rosselló, 249) es una referencia insoslayable. Los expertos en 'steak tartar' -en esto de la gastronomía hay expertos en todo- aseguran que es uno de los mejores de Barcelona. Lo único que puedo decir es que es uno de los más ricos que he comido. Además, te garantiza una de las preparaciones en mesa más virales de la ciudad, pues toda la magia tiene lugar en un bol incrustado en la cocorota de una vaca metálica. Aseguran que han vendido ya más de 25.000 y me lo creo: la precisión de los movimientos habla de un ritual que se ha repetido hasta la saciedad y del que la gente no parece cansarse.

Para terminar, no quiero olvidarme del 'steak tartar' armado en presencia de los feligreses de Lomo Alto & Lomo Bajo (Aragó, 285), una catedral de la carne madurada que apuesta por buey de la máxima calidad, cortado a mano, claro, y ensamblado en la mesa en forma de diamantes rojos con una puntita de yema. Recuerdo que me lo prepararon en un precioso mortero de mármol y es posible que el esteta que llevo dentro derramara alguna lagrimita.