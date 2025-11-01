Nuevo bar de toda la vida
Los mejores bikinis de Sants se hacen en esta nueva cafetería
Avaba de abrir en Barcelona el Bar Remei. Nuevo local con filosofía Cheers: una barra en la que saben tu nombre y se alegran de verte
"¿Yogur con anís?" Este catador viral de Barcelona descubre mezclas imposibles con sabores ‘wow’
Bar Remei (Olzinelles, 22) solo lleva un mes abierto, pero parece que lo conozcas de toda la vida. La rumana Anca Giusca lleva en solitario el tinglado: ‘one woman army’. Sitio pequeño, decorado con delicadeza y gusto, cero horteradas, con terraza, solo buena vibra y una solista que borda las pocas cosas que hace. A pesar de las estrecheces de su zona de trabajo, Anca curra con seriedad y mima a la clientela, que tampoco escatima en elogios: “Qué bikini tan bueno”, le dice un acólito satisfecho. Y no miente. El bikini es uno de los pilares de la sucinta oferta del Remei y la demostración de que en este cálido espacio hay bastantes galones.
Anca llegó a España a los 14 años, estudió en la escuela Hoffman y, entre otros sitios, pasó por el restaurante Gresca, del que guarda un magnífico recuerdo. Huyó de la restauración de hotel y no dudó en convertirse en su propia jefa. El Bar Remei, en las entrañas de Sants, es su órdago a la vida. Un espacio para desayunar, vermutear o tomar algo; un bar-cafetería con producto de calidad que quiere integrarse al barrio y, poco a poco, lo está consiguiendo.
Insisto, sus bikinis tienen gran parte de la culpa. Y se entiende, porque utiliza jamón York de Cal Rovira recién cortado, pan de molde de la boulangerie Obelisc (espectacular) y una mezcla de queso gouda y emmental untuosa y sabrosa. Es un bikini de tamaño generoso y perfectamente tostado que cuesta 5,2 €, un precio más que razonable, si tenemos en cuenta que estamos en la ciudad de los bikinis a 8 pavos.
El clásico es una pasada, pero Anca parece sentirse especialmente orgullosa de su bikini de puerros (6,2 €), inspirado en el de setas del Gresca. Consigue elaborar un relleno cremosísimo con unos puerros que trabaja y reduce durante dos horas y media. Le pone manchego a la movida, le añade un pan ligeramente más ancho y deja que las caras de placer de los clientes hagan el resto.
El segundo pilar del Remei es el pincho de tortilla acompañado de pan, a 5 €. Una tortilla de patatas recién hecha y anclada en un punto de cremosidad muy interesante: sin provocar charcos de huevo, pero fundente en boca. Está de narices.
También lo está la 'cookie', y aquí ya entramos en terreno dulce, el tercer pilar del Remei. Anca elabora con sus propias manos todos los bizcochos, tartas, pasteles y caprichos que van rotando regularmente en la barra. Pruebo una 'cookie' con chocolate belga (2,7 €) tremebunda y pienso que el Monstruo de las Galletas quemaría Barrio Sésamo (con todos dentro) por ella.
Anca culmina la propuesta con buen café, aunque no se considera una barista, y le añade a la fórmula una atención al cliente cercana, cálida; vaya, que es majísima. Sí a los bares que se adhieren a la filosofía Cheers: a veces te apetece ir a sitios en los que saben tu nombre y se alegran de verte. Pues eso, ahí tienes el Bar Remei.
