Vuelve la Granja Vendrell, uno de los locales más emblemáticos de Barcelona

La centenaria Granja Vendrell, vestigio vivo de la vieja Barcelona, volvió por la puerta grande cuando Arianna Grau se encargó de revivirla en 2021, con su legendaria nata artesana incluida. Fueron días bonitos, pero se terminaron, como todas las cosas buenas. Después, la granja pasó por otra etapa infructuosa y de corta duración, marcada por las trabas burocráticas. Y cuando todo parecía perdido, la reputada escudería cafetera Hidden Coffee Roasters asumió el reto de devolver la Vendrell a Barcelona. Ahora también se llama Granja Hidden (Girona, 59), pero muestra un respeto reverencial por el alma y arquitectura de un comercio emblemático con no pocos elementos protegidos: el icónico letrero sigue ahí, por supuesto.

El interior se ha tocado poquísimo; buena señal. El encanto de la Vendrell permanece: revestimientos de mármol, espejo gigantesco en la barra, lámparas que caen como lágrimas del techo… Tienes que tener un mal día de narices para no relajarte y sentirte a gusto en este sitio. La calidad del café de especialidad que maneja Hidden está fuera de duda, por algo es una de las casas más prestigiosas del país. Lo que sorprende es la apuesta en los sólidos.

Hay espacio para el desayuno, el vermut (excelentes gildas), la comida y la merienda. Voy a comer, y me enamora la simplicidad de uno de los platos: huevos fritos (ecológicos Galicia Calidade) y pan de payés del bueno. Pruebo también una magnífica tostada con ventresca en conserva de atún de Barbate y pimiento rojo escalivado, un combo reconocible y perfecto para empezar el día. En el apartado de tostadas hay de todo, desde la básica con AOVE y sal, hasta combinaciones atrevidas, como la de mantequilla ahumada con mermelada de higos.

Parece que Hidden se resiste a la tentación de los 'pancakes' y prefiere ponerte un suculento bikini con pan del Forn Sant Josep y jamón York braseado Selva. Y tiene más bikinis, como el de jamón ibérico con brie o el de pastrami, ambos riquísimos. Para terminar, el puente perfecto entre pasado y presente: flan de café (en esta casa sería un pecado hacerlo de otra cosa), acompañado de la mítica nata estilo Granja Vendrell. Como dice la Pantoja: ma-ra-vi-llo-so.