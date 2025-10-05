Los mejores restaurantes del Clot (y Camp de l’Arpa)

Pocas decisiones más acertadas que dedicar tu día libre para corretear por el Clot y alrededores, un territorio de Barcelona que resiste el temporal gentrificador y cobija restaurantes que nunca decepcionan. En la misma frontera con Camp de l’Arpa del Clot, El Brases (València, 589) es uno de los lugares de Barcelona en los que mejor me lo paso. Cocina cercana, tradicional y de producto, al servicio del placer más dionisiaco. Platos generosos, guisos estelares, carnes de calidad, caracoles, entraña, megacanelón…, una sinfonía gastronómica dirigida por Toni Vilaseca, un cocinero extraordinario con un corazón más grande que los torreznos que salen disparados de la barra. Si mañana se acabara el mundo, mi última cena sería en su casa de comidas.

Muy cerca del Brases, en la maravillosa calle Rogent, se encuentra Tipo Tapa (Rogent, 21), un bar de tapas actualizado para reuniones informales o muerdos rápidos. Hacen bien las cosas, lo compruebo con sus bravas, sencillas, con sus dos salsas y ya está; muy ricas. Las manitas con foie y el pulpo frito me parecen dos platos por los que volvería sin pestañear.

Y si hablamos de tapas, en el Clot nadie puede saltarse Casa Pepi (Sèquia Comtal, 7), un restaurante que se mueve entre las tapas y los platillos de cocina casera como pez en el agua. Bomba, bravas, tortillas abiertas, albóndigas, calamares a la romana, todo bien puesto y apto para todas las edades.

Para 'meetings' más formales (y con un presupuesto más elevado), nunca está de más tener apuntado en la agenda un clásico como Can Pineda (Sant Joan de Malta, 55): excelente producto de temporada en un restaurante de cocina mediterránea, con poso catalán. Guisos, carnes, pescados, arroces, en esta escudería todos los palos están bien cubiertos.

¿Vermut y picoteo? Ante todo mucha calma, en la Bodega Carol (Aragó, 558) encontrarás torreznos, quesos, embutidos y quintos para la posteridad.