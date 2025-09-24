Come por la calle esta Mercè: bocadillos, burgers y focaccias infalibles en Barcelona

Las fiestas de la Mercè son para echarse a la calle. Y en la rúe comerás, como mandan los cánones. Cerca de los principales escenarios, encontrarás gasolineras de entidad para repostar en la misma acera.

La plaza Sant Jaume, por ejemplo, será un hervidero durante la Mercè. No obstante, en este punto caliente se sirven bocadillos más calientes todavía. En una esquina, está el legendario Conesa (Llibreteria, 1), con unos entrepanes planchados que son historia de Ciutat Vella. El de salchichas del país te dará el keroseno necesario para funcionar hasta las tantas. En otra esquina de la plaza, otra leyenda viva: el Frankfurt Sant Jaume (Pl. Sant Jaume, 2), un rincón microscópico que factura los mejores frankfurts de la zona. Su plancha lleva en danza desde que se puso la primera piedra de la pirámide Keops: saben lo que hacen y no te tangan con los precios. Una Mercè sin las comisuras de los labios llenas de mostaza cortesía del Sant Jaume no es una Mercè ni es nada.

Joan Pujadó, preparando bocadillos en el Frankfurt Sant Jaume. / Òscar Gómez

A un paseíto de cinco minutos del Moll de la Fusta, en la Barceloneta, se confeccionan focaccias de etiqueta. Los sastres de Focacceria Balmesina (Maquinista, 13) son los mismos de la Balmesina y Gina Balmesina, mis pizzerías favoritas de Barcelona, así que espera producto de mucha calidad (italiano y local) y mucho amor en cada bocadillo. Ni se te ocurra salir de allí sin la focaccia de porchetta: monumentalmente buena.

En las inmediaciones del parc de la Ciutadella, se esconde una hamburguesería infalible. Se llama Festín (Portal Nou, 19) y su burger La Duquesa se proclamó como la mejor de Catalunya en 2024. Retozar en el parque con esta joya chorreante entre las manos no tiene precio: lleva queso raclette y pedacitos de guanciale. Ñam.

Para los actos de la Rambla del Raval, no se me ocurre mejor ayudita que los bocatas del Bar Fidel (Ferlandina, 24), un clasicazo en pie desde 1978, uno de esos sitios que no aparecen en guías trendies, pero tienen el amor de la gente. Bocatas generosos, con un puntito de autor y vocación popular. Mi favorito: el de salchichas con crema de roquefort. Por cierto, si el organismo te pide burger, el Raval goza, desde hace unos meses, de una sucursal de Fast Eddie’s (Joaquín Costa, 56), una de las mejores hamburgueserías de Barcelona: 'street food' chingona.

Más 'street food' bocallideable, esta vez cerquita de la Antiga Fàbrica Estrella Damm. Es una hamburguesería diferente, se llama Kemako (Indústria, 162) y tiene filo japonés. El cheseburger de wagyu te hará mucha compañía. Si quieres chispa nipona, prueba el burger de anguila: sorprendente.

¿Y los que van al Grec con el estómago vacío? Lo más cercano que se me ocurre para llenar la panza en la calle, merece el garbeo: las hamburguesas de picaña a la parrilla de De Paula (Creu dels Molers, 65), muy buenas y a precios justos, y los bocadillos de autor de Bocadillería Jazz (Margarit, 43).