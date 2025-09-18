Rescates épicos: cafés históricos de Barcelona que resucitan sin perder su alma

El Bar Mundial ha retornado del Más Allá. Las artes mistéricas de los hechiceros de Grup Confiteria, expertos en rescatar negocios históricos de las tinieblas, han devuelto a la ciudad un espacio tan querido como llorado, una marisquería de barrio que todavía piensa en pesetas y le guiña un ojo a la vieja Barcelona. El Mundial, de todos modos, no es el único reaparecido. Afortunadamente, en la ciudad se han recuperado y reanimado muchos garitos con historia que prometían convertirse en Vivaris. Bienvenidos a la Barcelona resucitada.

1. Desayuno imperial

Gràcia popular

Gràcia no podía permitirse perder un icono de la cocina popular como el Bar Casi (Massens, 74), con fecha de nacimiento 1978. Cuando se supo del traspaso, hubo caras de susto, pero el local solo podía acabar en manos de un equipo que mantuviera la llama viva y no cayera en la tentación del 'smash burger'. Y bajo estas condiciones, el cuento tuvo final feliz, claro. El Bar Casi renovó su sangre con plasma juvenil, pero no cambió un ápice de su esencia, es decir: aquí mandan uno de los menús del día más tentadores del barrio (15,90 €) y los desayunos de tenedor sin filtros. Doy buena fe de ello: es jueves y son las 11 de la mañana y aquí estoy, disfrutando de unas albóndigas con sepia esponjosas, sabrosas, monumentales. ¡Contra la gentrificación, ‘mandonguilles’!

2. Vuelta a la vida

Huevos con papas

El Bauma (Roger de Llúria, 124) tuvo un fuerte tirón entre los intelectuales de Barcelona en los años 90. Mucha labia, muchas tapas y muchas borracheras de escritores impregnando sus octogenarias paredes. El local experimentó una preocupante decadencia que auguraba su óbito. Pero el Bauma, en manos ahora del grupo Somos Esencia, se revolvió como gato panza arriba y resucitó con una oferta coherente con su historia: tapas y platillos de cocina local y mediterránea. Buena tortilla. Bien por sus albóndigas con sepia. Excelente oferta de huevos con papas fritas y cosas. Brioche de fricandó muy goloso… Bienvenido de vuelta.

3. Amor centenario

Los chicos del barrio

Los dueños de la bodega Quimet de Gràcia se han encargado de practicar los ejercicios de resucitación del paciente. Y la Bodega Nulles (Nàpols, 239), una capilla centenaria del vermut, ha salido de quirófano con el latido más fuerte que nunca. Rehabilitada con mimo y respeto, la Nulles actual se siente como la Nulles de siempre. Barricas de vino a granel, baldosa vintage, neveras de madera… Así da gusto, especialmente cuando acompañas la ensoñación de barrio con ibèricos, quesos, el maravilloso tomate confitado con alcaparras y anchoa o algunos de los platos heavies, como los garbanzos con espinacas o los callos de ternera. Precios razonables y mucho flow viejoven. Lo de siempre, como nunca.

El tomate confitado de la Bodega Nulles. / O.B.

4. Chup-chup en el Born

Todo sigue igual

Quizás no tiene mucho 'sex appeal' para las redes, pero que nadie subestime el poder del bar-restaurante Agullers (Agullers, 8), un aguerrido representante de la cocina catalana en danza desde 1991. Después de la jubilación de la gerencia original, el negocio continuó vivísimo gracias a un repoker de empresarios de hostelería que lo tocaron poco, por no decir nada. Cocina catalana de producto (exenta de memeces) y desayunos contundentes para adultos. Fricandó, botifarra, gambas a la plancha, macarrones, callos, setas de temporada… Todo bien, todo como debe ser. Por cierto, si te compras una botella en la Vila Viniteca, justo delante, puedes pimplártela en el restaurante, que solo te cobrará el descorche.

5. Corazón contento

El club de los 100

Si el 1899 que figura en el toldo no miente, el Bar Alegria (Comte Borrell, 133) ya carga con 126 palos. Un histórico de verdad que iba camino de convertirse en una polvorienta ruina, hasta que el empresario Tomàs Abellan lo cogió y consiguió que se aferrara de nuevo a la vida. La intervención fue larga y costosa, pero el Bar Alegria volvió a lo grande, con sus puertas de madera, su mobiliario antiguo y una terraza con toldos encarnados y farolillos que parece saludar desde otro siglo. El envoltorio es historia viva de Barcelona y la carta está a la altura de las circunstancias. En el Alegria se come con ídem. Tiene una de las mejores ensaladillas y tortillas de patatas de Barcelona. Y el imitadísimo bikini de jamón ibérico que inventó el padre de Tomàs, el célebre Carles Abellan. Y una espectacular anchoa con mantequilla ahumada. Y unos vinazos qué pa qué… Definitivamente, está en el lado bueno de la historia.

6. La resistencia

Breakfast at Manolo’s

Bodega Gol 'vibes'. Porque detrás de la recuperación de la sexagenaria Bodega Manolo (Torrent de les Flors, 101) está el mismo núcleo que ha revitalizado con éxito la Bodega Gol. Obligado, pues, darle amor al 'capipota', porque se come muy parecido. He aquí otro rescate épico, un ejercicio romántico en tiempos aciagos, coger una vieja bodega de barrio en peligro de jubilación y reactivarla sin perderle nunca el respeto. Que no falten los toneles ajados, las neveras de la vieja escuela, los guisos de toda la vida y los desayunos de tenedor, que ya sabemos a lo que hemos venido a jugar. La resistencia de Gràcia puede seguir contando con este soldado, que ahora va armado con callos, garbanzos, calamares y pucheros de fruición masiva.

7. Marieta, Marieta

El gato al agua

Desde este verano, La Font del Gat (P. Santa Madrona, 28) vuelve a ser La Font del Gat, y no un mito erosionado por los hostiones de los nuevos tiempos, un cuento de la Barcelona olvidada para entretener a las nuevas generaciones. Es uno de los rescates más sonados de Grup Confiteria, un espacio abierto que pone en valor su carga histórica y arquitectónica, y reivindica la cocina local para atraer al público barcelonés a las alturas de Montjuïc. El merendero que se merecía la ciudad. Y la jugada es maestra: en la Font del Gat estás envuelto de vegetación, ves los toros desde la barrera (vaya panorámica de Barcelona) y te hinchas con sus espetos variados a la brasa, arroces y tapas de calidad (croquetas y gamas superiores). Ni un equipo de extracción de los marines podrá sacarte de allí.