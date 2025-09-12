Las hamburguesas más baratas y ricas de Barcelona

Burgers con anabolizantes, Risketos, mermeladas, aceites de trufa apestosos y panes de colores. Burgers que no bajan de los 13 €. Burgers que gustan a 'influencers' gastro de derechas. Burgers que no queremos. Porque el arte del buen burger se nutre del minimalismo, tanto en la combinación de ingredientes, como en los precios. Ahora más que nunca, se impone una reivindicación de las hamburguesas más sencillas, baratas (y ricas) de la ciudad.

Y la más barata de las más baratas hará que te pellizques hasta dejar morado. La ponen en Come y Vete (Urgell, 90) y cuesta la friolera de 3,90 €. Una hamburguesa de 70 gramos con salsas, pepinillos, cebolla y brioche. Menos es menos, no encontrarás nada que se acerque a esta relación calidad-precio en toda la ciudad.

Siguiente parada del tour Burger Bonito Barato: Antonia’s Burger (Teodora Lamadrid, 1), la avanzadilla smash de los hermanos Alam. Los tíos tienen una de las mejores hamburguesas con queso de Barcelona, pero el precio del bicho sigue marcando unos loquísimos 6,5 €. No sé cuánto durará el milagro, así que mejor darse prisa. En la misma franja, te espera Terry’s Burgers (Taquígraf Garriga, 143), una pequeña trinchera con precios justísimos cuando hablamos de su burger Terry, con un medallón de carne de 100 gramos, doble cheddar y una cifra seductora: 6,9 €. Si la pillas en el happy hour del día, 5,5 €.

En la misma calle del Terry’s, se encuentra una institución silente de la 'smash' barcelonesa. No hace mucho ruido, pero Smash House (Taquígraf Garriga, 5) es garante de buenas hamburguesas aplastadas y precios racionales. Los sibaritas de este formato saben que su producto es cosa seria…, y también lo son sus precios: ojito a la cheeseburger porque está deliciosa y solo cuesta 7,5 €. El mismo precio que la cheeseburger de otra escudería fiable: Maash (Aribau, 91). 100 gramos de gallega aplastadita, queso, cebolla, pepinillo, salsas y brioche; podría costar 2 € más y nadie diría nada.

El mercurio de los precios sigue subiendo, pero nada alarmante. Por 7,9 €, tendrás en tus manos el trabajo de una de las hamburgueserías más fiables de Barcelona, el santuario argentino The Food Truck Store (Londres, 35). Carnes superiores, amor por el detalle, calidad innegociable y precios para todos los públicos, como la cheeseburger básica: disco de 120 gramos de carne y queso por 7,9 €. Suena justo. Tanto como los 8 € que cuesta la burger con queso de Fast Eddie’s (Joaquin Costa, 56): no lo dudes, te comerás una burger americana old school imperial a un precio insultantemente popular.