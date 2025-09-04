En estos restaurantes de Barcelona podrás comer con solo 10 euros

Estas vacaciones has gastado cual ministro corrupto con tarjeta black. Y pasa lo que pasa. Que llega septiembre y el vacío en tu cuenta bancaria es cósmico, lovecraftiano. No te va a quedar otra que ajustarte el cinturón y, con los cuatro reales que te han quedado, buscarte la vida en una Barcelona con precios de Dubái. Pues aunque parezca imposible, con un simple billete de 10 €, puedes montártelo pero que muy bien en esta ciudad. Sin lujos, sin fuegos artificiales, pero es factible zampar al límite del billete rojo. De hecho, en esta lista figuran las pruebas. Menú del día, cocina catalana, burgers, kebabs, bocadillos de autor, planchados, cocina libanesa, la felicidad a solo 10 pavos de distancia. ¡Bienvenidos al precio justo!

1. Viaje a Florida

Cuba entre panes

¿Un micro restaurante? ¿Una bocadillería cubana de bolsillo? Me cuesta encasillar Mani’s (El Cubano) (Sant Gervasi de Cassoles, 15) y creo que eso es bueno. He aquí una de las cartas más sucintas que recuerdo, eso sí: las pocas cosas que hay son trilita. Si nos ceñimos al billetito de 10 €, por unos ajustadísimos 7,90 € podrás iluminar tus adentros con el sándwich cubano, el rey de la casa, un entrepán cubanoestadounidense convertido en icono universal.

No es un bocata cualquiera: utilizan pan con manteca de cerdo, lacón desmechado Ral d’Avinyó, jamón Duroc d’Avinyó, aceite de hierbas con toque de naranja, queso, mayonesa, mostaza y pepinillos encurtidos. Sale planchadito y caliente, y el Tetris de salsas e ingredientes entre panes es una maldita bomba de sabor. Otra opción barata, podría ser el frankfurt, a 6,75 €. Y si te sobran cuatro perras más, puedes optar por el bocadillo de pastrami con ternera de Girona o regalarte algún acompañamiento, como el viciosísimo chicharrón cajún: crujiente y picante, como tu cuenta bancaria antes de las vacaciones.

2. Bromance prohibido

Kebabs virales

Gracias a un hábil aparato de márketing y una imagen guasona, Kevabrö (Pl. Letamendi, 30) se ha erigido en el kebab más viral de la ciudad. Y todo el cachondeo (puedes llevarte unos besitos e incluso gotas de sudor del kebab master) se sustenta en un producto que no decepciona; para los expertos en la materia, uno de los mejores kebabs de BCN. Y sí, está realmente delicioso.

Es una pieza en la que todos los elementos flotan por encima de la media, un kebab gourmet hábilmente disfrazado de kebab de barrio. Lo que cabe esperar cuando usas pan de masa madre recién horneado, ingredientes frescos, salsas caseras, y pollo y ternera de calidad en los rodillos. La relación calidad-cantidad-precio es asombrosa. Por 6,99 € te llevas al gaznate el durum más icónico, el generoso OG Hahmed. ¿Lo prefieres en formato doner? Por 7,99 € cantas bingo. Si solo llevas un billete rojo en el bolsillo, te sobrará guita para un refresco o algún complemento, y te sobrará cara para pedir otro kebab y salir corriendo.

3. Tooot el camp!

Honestidad máxima

Seguramente, acabarán antes las obras de la Sagrada Família que las del Camp Nou, pero mientras el Bar Estadio (Trav. de les Corts, 140) siga dando guerra a los pies del coliseo azulgrana, todo irá bien por Les Corts. Mis respetos por esta santa casa en la que se borda con puntilla la cocina tradicional, se fraguan bocadillos antológicos y el menú del día es una aparición mariana, algo milagroso, pues se para en los 10 €. Una relación calidad-precio sobrenatural, porque vive Dios que en este espacio se come rematadamente bien. Pocos lugares más honestos y más a la contra en las cercanías del Camp Nou.

Acudo un martes cualquiera y el aroma a comida casera me envuelve a la que asomo el hocico para comprobar cómo está el local (lleno). En la puerta está el menú, un rectángulo que te persigue con la mirada, como la Gioconda. Una visión que deja en éxtasis a los que repasan el listado de platos y no saben de qué va el percal. En los primeros te puedes adjudicar unos macarrones de la abuela, unas lentejas estofadas, ¡unos canelones de rustido! Y en los segundos, el acabose: hígado o bistec de ternera, pollo a l’ast, lomo de cerdo… La entrada al cielo de la cocina popular por solo 10 €. La vida es exactamente esto. Diez de diez.

4. Burger, bonito, barato

Hamburguesa de rebajas

Ni el mago Pop en una de sus mejores noches. Come y Vete (Urgell, 90) ha conseguido ejecutar el truco definitivo, pues juraría que tiene el burger con la relación calidad-precio más ajustada de la ciudad: ¡una hamburguesa por la friolera de 3,90 €! Evidentemente, es una burger reducida a su mínima expresión, con un disco de 70 gramos, salsas, pepinillos, cebolla y queso. Aseguran que les salen los números, de modo que en esta Barcelona de burgers a precio de cocaína, el milagro es posible. Si tuviera hijos que me dieran la turra con lo de salir a comer un burger, los llevaría a este sitio. Se acabó lo de empeñar el Rolex del abuelo. Por cierto, Come y Vete dispone de un menú del día entre semana a 9 €, con burger, papas y refresco. Te sobrará un euro para conquistar el resto del mundo.

Posdata: Si dispones de un presupuesto más elevado o sencillamente no tienes hijos, a mi juicio, la smash de Antonia’s Burger no tiene rival en materia de relación calidad-precio: por 6,5 € te comes una de las cinco mejores hamburguesas de Barcelona; cuidado ahí.

5. Bona cuina

Precios racionales

Piensa en las pizarras con los platos y precios de Bo Bernat como si jugaras al Tetris. Un fricandó antológico a 6 pavos. Unas lentejas estofadas con bacon y chorizo que marcan unos preciosos 4,5 €. Sesos rebozados a 5 monedas, macarrones a la boloñesa por 4,75 €, salchichas de Berga con salsa de tomate por 5,5 €… Y así todo el rato. Tendrás que mover bien las piezas, pero por 10 € se puede comer muy bien en esta casa de comidas situada en la calle Aragó.

Es el segundo restaurante Bo de Bernat (Aragó, 122), la señal de que la cocina catalana a precios racionales se aprecia cosa mala en estos tiempos movedizos. En Bo de Bernat tienes la garantía de que comerás de rechupete y te gastarás lo justo. Carnes, pescados, arroces, chup-chup de manual diseñado para fidelizar a la clientela. Sí seguramente el legendario Gelida baraja precios pelín más bajos (complicado encontrar hueco a la hora de comer), pero la fórmula de la doble B tiene gran mérito en pleno frenesí inflacionario. Además, también es posible juntar un desayuno de tenedor tocho por menos de 10 €; queden los huevos de Calaf con panceta y guarnición o el ‘capi i pota’, ambos a 6 €, como testimonios de que sí se puede.

6. Antojo de saj

Elegancia libanesa

Lo de Anís (Pontevedra, 25) es amor a primera vista. Bienvenido a una burbuja libanesa en la que se puede comer maravillosamente con diez monedas de euro. Cerca de la playa. Y con un café de especialidad morrocotudo. No se trata de un libanés al uso, pues la carta tiene como eje el saj, un pan circular plano y apetitoso en formato pizza, una base que admite diferentes toppings y se despliega, por tanto, en diferentes variedades.

Para que no dudes de su frescura, puedes ver ver cómo cocinan la masa de espelta (ligera y digerible) en una cúpula opaca a la vista del comensal. Con una ración estás más que servido y muchos de los saj viven por debajo de los 10 €, algunos de forma holgada, como el de queso y sésamo o el de hummus y remolacha, ambos a unos más que razonables 7,5 €.