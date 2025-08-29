La tienda de crema catalana 'take away' que triunfa en el Born

Juraría que es la primera vez en mi vida que me topo con una tienda de crema catalana en formato 'take away'. Sucre Cremat (Canvis Vells, 2) es un órdago en territorio muy comanche, el Born más turístico. Hay que ser valiente para reivindicar un postre tan 'nostrat' en un entorno tan hostil. Mis dieses. Porque en estos tiempos de 'fake gelato' y 'cheesecakes' hipertrofiados, poner en el foco la crema catalana y predicar sus beneficios como perfecto dulce para llevar y/o comer en la rúe, merece un aplauso.

Efectivamente, en Sucre Cremat hay crema catalana para llevar y punto. Raciones individuales a 5 €: el perfecto acompañante si te das un garbeo por el barrio. En esencia, el negocio es esto. La única concesión que veo es un helado. Eso sí, de crema catalana. Todos los productos utilizados para la crema de la casa son de proximidad. Y te queman el azúcar delante de las narices, un gesto que han convertido en un ritual y se agradece en boca. La capa crujiente y calentita del azúcar recién caramelizado se deja querer por una crema catalana harto seductora, dadas las limitaciones del formato: equilibrada, cremosa, con el toque cítrico de fondo…, está realmente rica. Y viene con un 'carquinyoli' de regalo para rebañar y poner a prueba la resistencia de tu dentadura. ¡Sí al 'carquinyoli' siempre!

Por cierto, me gusta también que Sucre Cremat plante cara a los dulces importados hablando su mismo idioma, ya que puedes añadir 'toppings' variados a tu crema catalana, como copos de frambuesa, 'carquinyolis' (oh sí) y dos habituales de las redes: pistacho y galleta Lotus. Por cierto, también se venden productos 100% catalanes, y hay botellas de ratafía, por si quieres rematar la jornada en casa, con una borrachera ‘com Déu mana’.