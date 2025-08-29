El burger antisistema de Barcelona con las mejores reseñas en Google

No hay transeúnte que no se pare en seco frente a la puerta. Hay más carteles por metro cuadrado que en una manifestación. 26 en la entrada, otra veintena dentro. Lo mismo te ofrecen una “super botifarra de Pagès (27 cm)" que se declaran “en rebeldía con el sistema y los bancos”. Al dueño le han hecho hasta ilustraciones con su famoso grito de guerra: “Visa NO”. “Se ruega hagan sus pagos preferentemente en efectivo”, se lee a pie de barra. Aquí se reivindica el cash, el márketing analógico, el boca a boca, el ‘slow food’. “Si tienes prisa, no vengas”, avisa el propietario. Es el único trabajador.

Ilustración del Burger Niu, con su "super botifarra de Pagès" y su "visa NO". / Irene Vilà Capafons / EPC

Oasis ‘vintage’ en medio del Eixample. “Lugar muy sencillo, de los de antes. De los que faltan en Barcelona”, ha descubierto algún tiktokero. Pocos ‘foodhunters’ se dejan caer por aquí. “Es increíble que pase tan desapercibido”, se extrañan. Al dueño le gusta más el boca a boca. “Es más fiable”, garantiza. Ahí donde lo ves, este microbar de barrio no apto para postureos ni Chicotes tiene 4,6 estrellas en Google. Más que muchos restaurantes con estrella Michelin.

Burger Niu (València, 101). “Es un sitio de los que ya no quedan”, insisten las reseñas. “Local a la antigua”, “bar de barrio con buen producto”. “Auténtico”, “humilde”, “calidad-precio brutal”. “Un rincón robado a los instagramers”. “Sin moderneces innecesarias”. “No juzguen por lo que vean, sino por lo que coman”.

Francesc sirve en bandeja su famoso bocata de butifarra de Pagès. / Irene Vilà Capafons / EPC

¿El secreto? “No existe secreto alguno -responde Francesc-, ser servicial, atender bien, hacerlo todo con ganas”. Francesc Pujadó, se llama el dueño-cocinero-camarero. Es el de la camisa entreabierta, paquete de Marlboro en el bolsillo. “Una leyenda”, le ponen por las nubes las reseñas. “Que Dios le dé vida –piden- durante muchos años”. No le preguntes, si no quieres sinceridad. No tiene pelos en la lengua. “Los perdí todos”, sonríe de medio lado.

Tiene 69 años, dos hijos y cinco nietos a los que ve poco. Trabaja siete días a la semana. Tres horas al mediodía, tres por la noche. Menos cuando llega alguien que no le entra por los ojos, entonces acabará de cerrar la plancha. A estas alturas, prefiere pocos clientes y buenos. Pide poco: educación y guardar las formas. “¿Qué cuesta decir ‘buenos días’ y ‘muchas gracias’?’”.

"Espai per compartir", se lee en las tres mesas altas de la acera. / Irene Vilà Capafons / EPC

Lleva toda la vida detrás de una barra. Desde 1976. Casi medio siglo. Empezó con 20 años, hace memoria. A los 22 ya llevaba un Frankfurt. “Abríamos a las 8 y a las 9 ya estaba el comedor lleno”, saca pecho. Acabó al mando de tres locales, sigue relatando: Frankfurt, pizzería y xampanyeria. 30 trabajadores. “Y yo pringando, porque no cerraba nunca”, cuenta con resignación. “Trabajé una burrada”, resopla. “Tienes que estar al 100%. Y solamente pasa esto si te gusta la profesión”.

Salteado de garbanzos encebollados con chistorra de Donosti. / Irene Vilà Capafons / EPC

Pasó el tiempo, subieron los alquileres. “Donde pagaba mil pasaba a pagar 3.000 –recuerda-. Yo ya me iba haciendo mayor y dije: ‘Me rindo’. Empecé a traspasar, traspasar…”. No tardó ni dos años en volver a instalarse tras otra plancha. 15 años lleva él solo al frente de Burger Niu. “Este oficio es muy duro”. Lo dice con obviedad asumida. “Pero compensa trabajar a gusto”. Aún se sigue levantando con ganas de currar, asegura. “Yo vengo con ganas siempre”.

Francesc, a pie de sartén. / Irene Vilà Capafons / EPC

Aparece un repartidor con ojos suplicantes, es el segundo en apenas media hora. “Soy la portera del barrio”, asume Francesc. Le dejan buena parte de los paquetes del vecindario. ¿Los vecinos se lo agradecen? “Algunos sí y otros, no tanto”. También le piden cigarrillos como si fuera un estanco. Es una esquina complicada. “Ven”. Y te enseña en la barra un par de billetes falsos que le han colado.

Francesc te enseña a detectar billetes falsos. / Irene Vilà Capafons / EPC

“Espai per compartir”, se lee en las mesas altas de la acera. Solo hay tres. Ambiente de pueblo con solecito aun en invierno. Tiene clientes habituales que recogen ellos mismos los platos sucios. Hay uno que viene de Castelldefels en bicicleta –cuenta Francesc-, come y se va. Es el que le regaló la ilustración del “Visa NO”, la que cuelga junto a la entrada. Dentro son apenas 20 metros cuadrados, contando el espacio tras la barra y una máquina tragaperras que apenas enciende. “Detecta billetes falsos –avisa un cartel a boli- y embutidos de dos patas: chorizos”.

Interior de la minúscula Burger Niu. / Irene Vilà Capafons / EPC

“Si tienes prisa, no vengas”, avisa el dueño. “Yo a cada cliente le dedico el tiempo que necesita”. Francesc se maneja bien solo. “Cuando tengo faena, me aguanto. Y cuando no tengo faena, me sigo aguantando”. El truco, dice, es no ponerse nervioso. ¿Qué hace para relajarse? “Hablar”, se ríe. “A la mínima que pillo a uno…”. Suelta mucho chascarrillo 'off the record'. Mucha psicología de barra. El sarcasmo -acaba confesando- “es mi forma de defenderme”.

El bocadillo estrella: de butifarra de Pagès. / Irene Vilà Capafons / EPC

“Super botifarra de Pagès amb pa de xapata”, anuncia el cartelón más grande. Es el bocata estrella: 27 centímetros de ‘buti’. Había un cliente que se los comía de dos en dos. Francesc te saca uno y su mostaza especial. Lo hace cuando quiere enganchar a un cliente, confiesa. Lo comentan hasta en TikTok: “Se me cae la baba solo de ver la mostaza de Francesc”. En realidad es de Leo Boeck, un clásico, igual que las salchichas. “Era un genio”, alaba Francesc. No la suele sacar mucho porque se la roban. Y sí, te engancha.

Patatas enmascaradas con butifarra de perol y tocino ibérico. / Irene Vilà Capafons / EPC

¿Por qué tanto cartel? Se inspiró en un charcutero de sus tiempos en el Gòtic. “Tenía todo el escaparate lleno de cartelitos manuscritos y el tío tenía una letra preciosa de redondilla –relata Francesc-. Le acababan de dar un premio porque llamaba mucho la atención”. ¿Moraleja? “Hay que anunciarse”. Todos sus letreros están en catalán. Ahora, dice, está machacando mucho con las “patates emmascarades”. Él las enmascara con butifarra de perol, tocino ibérico y un poquito de ajo, te va desvelando a pie de sartén.

Un cartel a pie de barra pide pagar preferentemente en efectivo. / Irene Vilà Capafons / EPC

Muchos clientes ya se han acostumbrado a pagar en metálico. “Algunos comparten mi visión”, sonríe. “Ya es cuestión de principios”. Le embargaron los datáfonos en la época del covid. “Dejé de pagar dos trimestres en plena pandemia”, pone los ojos en blanco. La caja se hundió a la mitad. “Lo que me ha pasado a mí le ha pasado a miles de autónomos”, lamenta. Y vuelve a la sartén. “Mira qué aspecto tienen”. Ahora menea un salteado de garbanzos encebollados con chistorra de Donosti. Y recuerda con nostalgia cuando trabajaba con dos cocinas y 8 fuegos. A la noche –asegura- se duerme en cinco minutos. “No me da tiempo ni a contar ovejitas”.