Los mejores bares y restaurantes donde repostar en las fiestas de Sants 2025 de Barcelona

Empiezan las fiestas de Sants y todos sabemos que molan más que las de Gràcia. Serán unos días de frenesí popular y orgullo de barrio. Un barrio con una telaraña de bares, restaurantes y bodegas a tu disposición, para que tengas el tanque siempre lleno de combustible.

Hay que visitar La Mundana (Vallespir, 93). He aquí una “vermutería gastronómica” con más hits que los Beatles. Cocina de producto para compartir, con toques de autor y espíritu irreverente. Sus bravas rectangulares son leyenda. En los fríos, el carpaccio de gamba roja y el tartar de atún con perfumes de Asia huelen a éxito. Si tienen el torrichucho de postre, ponte el cuchillo entre los dientes y pídelo sin titubear.

La Bodega Montferry (Passatge Serra i Arola, 13) bien podría convertirse en tu oficina en el último tramo de fiestas. Los bocadillos populares-creativos de la casa deberían ser declarados patrimonio de Sants, pero son solo la puntita. Atención a sus guisos, croquetas y ensaladilla: alcanzarás el nirvana tabernero sin despegar los pies del barrio.

¿El cuerpo te pide chup-chup? Vete a un templo con manteles a cuadros: la mejor cocina catalana de Sants la factura la familia Tramendu. Es una escudería tremendamente fiable que se divide en tres opciones para tres moods. Desde tapas, vermuts y platillos con moldura mediterráneo-catalana hasta platos más sofisticados con requiebros suculentos. Aquí tienes más detalles.

Y si ese cuerpo castigado por la fiesta te pide hamburguesa, en el Antonia’s Burger de Sants (Canalejas, 20) te espera una de las smash con mejor relación-calidad precio de Barcelona.

¿El niño quiere pizza? La veterana trattoria La Briciola (Olzinelles, 19) vuelve de vacaciones el lunes 25. Para reponer fuerzas por la mañana, Forno Bomba (Vallespir, 24, justo reabre este sábado 23 con las fiestas). En esta panadería italiana se obran milagritos como su antológica pizza ‘rossa’ romana. Las masas son sagradas, de ahí que el pan y bollería tenga una legión de acólitos. Café de especialidad y vinos naturales de propina. Y a la calle, otra vez.