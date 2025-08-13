Este bar de Barcelona regala hasta gambas con la caña: dónde ir de tapas gratis en las Fiestas de Gràcia 2025

Parece más improbable que te den algo gratis en Catalunya que descubrir quién es M. Rajoy. Pero no, no es una leyenda urbana. Hay bares que te dan de comer por tu cara bonita como si fueras de la familia real. Incluso en plenas fiestas de Gràcia podrás repostar la caña con un bocado gratis.

Raspall

Samsó, 8

Es un clásico del tapeo ‘low cost’ de Gràcia. Lleva ya casi una década dando de comer gratis a sus fieles, con una pandemia de por medio. “Y todavía estamos vivos”, se ríe el dueño del Raspall, Gastó Francès. Es lo más parecido que puedes encontrar en Barcelona al tapeo de Salamanca o Granada. Por 2,80 € te dan cañita y tapa a elegir de una pizarra interminable. También regalan un bocado con el vino (4 €) o te dan 5 tapas si pides una botella de cava (19 €).

Es de esos bares en los que sabes con quién entras pero no con quién sales. La barra incita el palique, como las de antes. Aún apuntan a lápiz las comandas sobre el mármol. En la pizarra, las 12, 15 tapas gratis a elegir, van variando cada día. Tataki, gambetas, callos, pincho moruno, minihamburguesas… “Dependiendo de la temporada y el día, voy poniendo unas u otras”, dice Gastó. ¿Que si sale a cuenta? “Hay un margen de beneficio muy estrecho –se encoge de hombros el dueño sin resoplar-. Tengo que vender mucho, mucho, mucho para tener un poco de beneficio”.

Durante estas fiestas, la caña-tapa costará 3,50 € (sin tapa, 2,50). “Lo tengo que subir un poco –justifica Gastó- porque todo es para llevar y en el vaso de cartón entra más cerveza” (es de 33 cl y el de cristal habitual, de 20 cl). Verás el bar abierto seguramente hasta las 3 de la mañana, pero si quieres comer gratis, ve antes de las 11, 12 de la noche, que cierran cocina.

2. Casa Pagès

Llibertat, 19

Está a apenas 3 minutos andando del Raspall. Otro oasis ‘low cost’ en Gràcia. Se unió al tapeo gratis hace dos años. Aquí suelen servir cada tarde (de 19 a 21 h) caña y tapa por 2,50 €. Vermut y tapa, por 3 €. Con copa de vino, 3,50 €. Desde bravas a croquetas, pulpo, tortilla, anchoas. Hay 15 bocados a elegir. Lamentablemente, dejan de hacerlo durante las fiestas.

Rosmay

Martí, 118

En Rosmay no solo hay tapa gratis: también te pasan la bota. / Albert Fernández

Tendrás que ondear una caña a media asta: Rosmay suele estar de vacaciones durante las fiestas de Gràcia. Pero apúntatelo para septiembre. El del bigote en punta a lo Dalí es Senen. Te agasajará con tapas y chupitos gratis y te hablará de León mientras te pasa la bota de Prieto Picudo. Un par de horas en su local y le invitarás a tu boda.