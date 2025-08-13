El bar de Barcelona que ha enamorado a Matt Damon

“Vigilad si os ha dejado algún fiambre en el lavabo”, advierten los instagramers. El mismísimo Jason Bourne posa en redes en un restaurante de Barcelona como si nunca hubiera roto un plato. Solo un ajuste peliculero de cuentas justificaría una escapada a la ciudad en plena ola de calor infernal. Desde luego el actor de Hollywood le ha echado narices. Literalmente: el restaurante se llama Denassus (Blai, 53). “El bar del Poble Sec que ha enamorado a Matt Damon”, garantiza ya algún reel.

"El tipo es encantador - cuentan desde el restaurante-. Y no nos dejó ningún fiambre en el baño, que hayamos visto”, se ríen. El actor entró en el local por sorpresa el pasado sábado. “Todo fue una casualidad”, relatan. El chófer que llevaba a Damon al restaurante resultó ser amigo de Alejo Mailán, uno de los propietarios de Denassus. “Pregunta por Alejo”, le dijo el conductor. “Es muy amigo mío y es muy fan tuyo”. Así que llegó Matt Damon y preguntó por Alejo. “¡¡¡Matt Damon preguntando por Alejo!!!”. Y Alejo, de vacaciones. “Fue el cachondeo toda la noche”, se ríen. El actor acabó escribiendo en una servilleta: Fuck you, Alejo. You need to work more (Que te den, Alejo. Tienes que trabajar más).

Mat Damon, con su mensaje a Alejo. / Instagram

Alejo Mailán y Sergi Ruiz fueron los que tuvieron narices de abrir Denassus hace seis años. Se ha convertido en parada gastro obligada en el Poble Sec. "La casa del dios Baco", que dicen ellos. "El meeting point del buen vivir". Enogastrobar con mucho chupchup, mucho plato fuera de carta y mucho vino, mucho vino, mucho vino. Más de 150 referencias. ¿La estrella de la casa? No te puedes ir sin probar la croqueta de pato Pekín.

El indomable Will Hunting comió, bebió y se hizo fotos con el personal y el dios Baco de fondo. “Fue súper amable con todo el mundo”, aseguran. Así que esperan que repita. “Nos encantaría ser uno de sus restaurantes favoritos de Barcelona”.