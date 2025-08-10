Las terrazas más cotizadas de Barcelona

Dicen que nos achicharraremos. Que se viene ola de calor. Si el aire acondicionado te deja la garganta más reseca que la mojama de Barbate, tu refugio climático son las terrazas. Y en Barcelona vamos sobrados. Tanto que puedes encontrar una terraza para cada sensibilidad. Si te gusta el diseño de calidad, la terraza interior del hotel Cotton House (Gran Via, 670), firmada por el célebre interiorista Lázaro Rosa-Violán, te espera con la oferta de Batuar: cocina de mercado y cócteles de alto nivel en una cacho espacio de estilo colonial donde se està muy pero que muy bien.

Y para terraza interior, la del restaurante 'daliniano' Gala (Provença, 286), un punto de alta densidad instagrammer: se disparan más selfies que en casa de Dulceida. Los platos contribuyen a la orgía de flashes: pasta, sushi y carnes para adornar tu feed sin descanso.

Yo no me perdería tampoco la deliciosa terracita interior de la Bodega La Puntual (Montcada, 22), un foco de resistencia que propone tapas de calidad en el corazón del Born, un área tomada por el turismo. O la terraza interior de dibujos animados de un clásico en estas lides: Alice Secret Garden (Pau Claris, 90). Brunch, tapas, cervezas y pasteles en un espacio que parece sacado de la imaginación de Lewis Carroll, cuando consumía setas mágicas.

Y ya que hablamos de magia, sería un error de bulto no cenar en la terraza del restaurante A (Sant Sever, 5), en el hotel Neri, un mirador en la preciosa plaza de Sant Felip Neri que es pura hechicería urbana.

Si prefieres subir para tener vistas panorámicas de la ciudad, el restaurante Casa Luz (Rda. Universitat, 1), en el rooftop del hotel del mismo nombre, no solo te depara un plano cenital del centro de Barcelona, sino que te cuidará con una de las cartas más destacables de la zona: buen producto, buenos vinos y buenas vistas.

Por cierto, no muy lejos de allí, en la terraza del hotel Palace (Gran Via, 668), podrás disfrutar del Jardín Libanés: cocina libanesa de verdad en una de las cumbres con más señorío del Eixample.

Si no tienes el píloro para farolillos y prefieres un ambiente más cercano y alternativo, en Henry’s Bar (Llacuna, 92) tienen una de las terrazas más cotizadas de Poble Nou. Ojo con este bar de espíritu estadounidense: los cócteles son espectaculares y los bocados fast good lo petan. Además, la terraza está sembrada de hamacas playeras estilo “jubilados en Miami” y toldos psicodélicos: un must.

Por cierto, para beber cócteles, la mejor terraza posible es la de Torre Rosa (Francesc Tàrrega, 22): copas de mucha entidad en una casa indiana con jardín que parece sacada de una serie de época. No faltes.