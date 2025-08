Restaurantes de Barcelona abiertos en agosto

¿Agosto en Barcelona? Te parecerá que el mundo se acaba, pero todo saldrá bien. Basta con que elimines la aplicación de Instagram de tu móvil y dejes que te cuiden en los restaurantes que no entienden de vacaciones. Si no puedes chapotear en Formentera, al menos podrás sentirte como en casa en el Pepa Bar (Aribau, 41), un retiro momentáneo en un islote urbano donde manda la buena vibra de su impulsora, la sumiller Camila Espinoza. Y es que en la Pepa brillan los vinos, una selección cuidada y llena de joyitas, que le da chispa a una carta concisa que chorrea disfrute. La croqueta de ‘carn d’olla’ es un 'must' de la casa: redonda, jugosota y con una salsita maravillosa a modo de boina. El risotto es otra de las preparaciones que no deberías perderte: cremosísimo, con un puntito cítrico que se agradece. Qué ricos esos huevos fritos con habitas. Y para triunfar hay que marcar el número de la entraña con encurtidos, el plato más recomendable de un bar a vins que bien podrìa convertirse en tu segunda casa.

En Gràcia, el equipo de Mama Gorda (Josep Torres, 25) no se va a la playa. Se queda. Ya tienes excusa para plantarle cara a la canícula y salir a pasear, porque en este restaurante italo-argentino se factura una cocina atrevida, con voz propia y un puntito salvaje; platos que te entrarán como agua de mayo, aunque sea agosto. Producto fresco, mucha huerta. mucha brasa y pasión por la casquería braseada. No dejes escapar la molleja con ensalada de hinojo y encurtidos. Tampoco te olvides de la lengua de vaca con puré de apionabo y salsa criolla de apio y nueces.

Y buenas noticias en Poble Nou, Mes de Vi (Castanys, 2) tiene una carta de verano fresca y llena de pecaditos que te espera en candilejas durante todo el mes de agosto. Van a lo fácil: una selección de vinos extraordinaria y una selección de platos que gritan verano a pecho descubierto. Cocina y vinos reconfortantes para culminar una larga jornda de playa en el Bogatell: a mí, me parece planazo.