Tokio-Beirut: dos restaurantes para viajar sin salir de la ciudad

La comida activa el coco, te hace recordar, imaginar, viajar. El poder evocador de algunos platos pueden transportarte a un viaje que hiciste. O a un lugar al que todavía no has ido (seguro que hay una palabra alemana para esto). A veces, un restaurante es la píldora escapista que necesitabas para huir de la ciudad sin salir de la jaula. O para coger ese avión que no puedes pagarte, porque este año Hacienda te ha dejado como la mojama.

Los que no pueden viajar estas vacaciones, al menos podrán volar en las mesas de restaurantes como el pop-up El Jardín Libanés, en la espectacular terraza del hotel El Palace (Gran Via, 668). En primera clase, destino Beirut, porque el rooftop acoge hasta finales de septiembre una propuesta centrada en clásicos de la gastronomía del Líbano. El cocinero Paul Haddad, del restaurante Beirut-Barcelona, ha elaborado una extensa propuesta en forma de menú degustación a 75 euros por persona, un ritual al que recomiendo ir en ayunas, porque la cantidad de comida es considerable. También dispone de opción a la carta.

Confieso mi ignorancia sobre la gastronomía libanesa, pero me dejo llevar por el goteo incesante de delicias para compartir. Los dips (hummus de garbanzos, mutabal de berenjena y muhammara de pimiento rojo) son la mejor forma de entrar en calor. Qué bueno el pan de pita recién horneado. La ensalada fattoush es un puñetazo de frescor en las encías. También el tabulé. Riquísimo el fatayer, una empanada rellena de espinacas con toque cítrico. Y muy potente la croqueta de cordero y piñones. Para el plato principal, vamos a por las brochetas: pollo, cordero y ternera, piezas pecaminosas, perfectamente elaboradas al fuego, con marinados exóticos que te harán despegar desde las alturas del Palace hasta Oriente Medio.

Y si no quieres empeñar el reloj de oro que te dejó tu bisabuelo en herencia para viajar a Japón, siempre podrás sentir el genuino calor nipón en el restaurante Meshi-Ya Sakamoto (Comte Borrell, 296), uno de los comederos japoneses más auténticos que he visitado en Barcelona. Este negocio familiar, comandado por un matrimonio japonés encantador, no necesita decoración de parque temático, sencillamente te hace sentir en Japón a través de su comida.

Platos caseros, tradicionales, con algún desvío de autor que siempre aporta; cocina casera y reconfortante que puedes disfrutar en forma de piezas de sushi y recetas elaboradas que curan el alma. Los platos cambian según temporada y en las sugerencias del día encuentras oro. De mi última visita, recuerdo un calamar con kimuchi, una ventresca de atún con erizo y un nigiri de ternera extraordinarios. Ah, y un tonkatsu de cerdo Ral en el que me podría haber quedado a dormir, como si fuera un hotel-cápsula.