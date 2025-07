Arena y mantel: restaurantes cerca del mar para comer después de la playa

Te gusta chamuscarte en las playas barcelonesas, como a Quique Guasch. Es complicado resistirse a la llamada de los fotones. Y aunque no son precisamente como las del Caribe, nuestras playas siguen acogiendo a miles de bañistas que salen con una hambre lobuna de la arena. Los siguientes restaurantes de Barcelona están cerquita del mar y ofrecen comida de calidad para paliar el apetito desbocado de los bichos playeros.

Tenemos de todo y para todos los bolsillos: bocadillos indios, cocina casera mexicana, delicias libanesas, arroces de calidad en territorio guiri, pescado salvaje, cocina y lujazo.

1. ¡Naan stop!

Jaipur-Barceloneta

“Esto no es un kebab”. Memoriza la frase antes de ir a Golmaal (Pepe Rubianes, 12), un pequeño refugio de bocadillos indios al que van a repostar bañistas atropellados por los rigores de la playa. Este take away de la Barceloneta, a menos de cinco minutos de la playa, presume de sus naanwiches, unos entrepanes indios con pinceladas mediterráneas cuya morfología recuerda al pita. El pan naan que utilizan cruje y aguanta la carretada de ingredientes, una detonación de sabores y especias indias, con preparaciones muy serias.

El naanwich de butter chicken es un rara avis en Barcelona. Va con todo, las especias vibran, la carne está cremosa, es el torpedo de vitalidad que te pide el cuerpo después de estar jugando a palas a 35 grados. Hay naanwiches con albóndigas de cordero o pollo al curry e incluso una opción vegana. Los puedes coronar con distintos toppings y salsas, y acompañarlos de un vicio llamado Masala Chips, papas fritas especiadas. Hay refrescos indios y lassies, y la estética del local, con colores vivos y espíritu de tienda de comida callejera, es un caramelo. El menú del día, con naanwich, chips y bebida, está a 13,50 euros.

2. Chilaquiles en bañador

México en la Mar Bella

A cinco minutos de la playa de la Mar Bella palpita el restaurante mexicano que chifla a los mexicanos residentes en Barcelona. Duele poner el mapa un sitio tan especial como Bronco Moreno (Fluvià, 33), pero el trabajo bien hecho merece un reconocimiento, y todo el mundo tiene derecho a disfrutar de su magnífica cocina mexicana. Que corran las micheladas, carnal, porque las preparan con mano de santo. Y que no falten nunca en la mesa los chilaquiles verdes, una receta que bordan con encaje de bolillos.

Las quesadillas fritas deberían estar también en la mesa desde el minuto uno. Y muero por esos tacos de lengua con salsa verde, otro de los muchos hits de un tracklist que es un baño de hospitalidad, color y disfrute: lo que vendría siendo México. Junto al nuevo Paloma (Bonavista, 21), que acaba de abrir en Gràcia y dará mucho que hablar, éste es el mejor mexicano que he probado en Barcelona. Por cierto, tiene ceviches para combatir el calor.

3. Pescado salvaje

Arroz olímpico

De los restaurantes que he probado en el Balcó Gastronòmic del Port Olímpic, Nuara (Moll del Gregall, local 11) es el que me dejó mejor recuerdo. El producto de este proyecto del grupo Familia Nuri es supremo, y en la cocina lo respetan, dejan que brille. La carta descansa sobre dos pilares: mar y fuego. La pesca del día se me antoja imprescindible: qué tremendo el rodaballo salvaje que nos pusieron, tan bien cocinado, tan suculento que escribo estas palabrejas babeando.

Tampoco sería razonable dejar escapar los arroces de la casa. Tuve la fortuna de probar el arroz de gamba roja y no hubo forma de encontrarle el mínimo defecto. Fondo increíble, arroz suelto, producto fresquísimo, dudo que se pueda elevar más el listón. A los freaks de la fritura, atención a los calamares a la andaluza: el cielo a un solo mordisco. Y a los carnívoros, mucha calma: también dominan la chicha y el fuego.

4. Cuando calienta el saj

Verano libanés

A tres minutos de la arena de la playa de la Barceloneta se encuentra uno de los tesoros menos conocidos del barrio. En Anís (Pontevedra, 25) no hay pescadito frito, no hay paellas, lo que hay es una carta de delicias libanesas que se revela cual aparición mariana después de una dura jornada de tueste epidérmico bajo el sol barcelonés. La especialidad de Anís es el saj libanés, una masa fina que elaboran con espelta para favorecer la digestión, y cuya forma se perfila en una almohadilla, antes de cocinarse en la llamativa plancha ovalada que preside la barra: el utensilio se llama saj y da nombre al pan.

Sobre la masa, se disponen distintos ingredientes (remolacha, queso akkawi, setas…), pero siempre es un bocado fresco, delicioso y saludable, tres adjetivos que definen con justicia una propuesta en la que no faltan los vinos naturales o el café de especialidad. Si te gusta el pringue, pide el Anís triple dip, con labneh, muhammara y hummus: mojarás pan hasta desgastar el esmalte a la vajilla.

5. De Perú al cielo

Cilindros de felicidad

Cómo no te voy a querer, Warike (Bilbao, 24). Estás a menos de 10 minutos de la playa de la Mar Bella y tienes una terraza en la que dejarse caer después de sudar la gota gorda en la toalla. Todo lo que haces me gusta. Cuando la ciudad es una sauna, adoro nadar en tus ceviches (el de atún es maravilloso). También me pirran tus tiraditos. Porque lo tuyo es cocina peruana de toda la vida, con un plus de calidad, técnica y amor que se echa de menos en muchos restaurantes.

Tampoco puedo resistirme a ese pollo al cilindro que tantas expresiones de admiración despierta entre mis amigos. Un clásico de la casa. ¿Y esa panceta ahumada, sigues haciéndola tan bien? Por cierto, coméntale al ají de gallina que nos vemos dentro de muy poco. Cómo te voy a querer, Warike.

6. Olas y arroces

Tapas con bronceador

En pleno abismo de Helm de la Barceloneta, pero con guiris en vez de soldados uruk-hai, sigue dando guerra Barraca (P. Marítimo Barceloneta, 1), a un salto de hobbit de la arena, con el olor a bronceador y salitre colándose por los intersticios de las persianas. Barraca es una de las propuestas más cumplidoras de primera línea de mar en la Barceloneta más hardcore.

Tiene mérito que haya aguantado tanto tiempo y siga sin salirse de la línea marcada desde sus inicios: tapas, pescado, marisco y arroces por encima de la media que impera en la zona. Ideal para ir en familia y compartir los famosos calamares a la andaluza con salsa tártara, los mejillones con salsa Café de París o la infaltable paella de pulpo a la brasa, uno de esos platos por los que serías capaz de atropellar a cuñados, abuelas, primos y a cualquiera que se te ponga por delante. Cuando el hambre post-playa aprieta, no hay familia que valga.

7. Esplendor en el Fòrum

Macrolujo silencioso

Toda Barcelona se ha enterado ya de la apertura del hotel de lujo SLS, un derroche arquitectónico en el Port del Fòrum, abocado al mar barcelonés, y con una variada oferta de comida y bebida que busca la excelencia. Una de las propuestas más reconfortantes es Lora (de la Pau, 2), un crucero de lujo entre Barcelona y Beirut con paradas en las distintas cocinas del Mediterráneo.

El restaurante del internacionalmente famoso Studio Paskin es un viaje de largo recorrido, pausado, que debería comenzar con los inevitables dips, continuar con una refrescante ensalada fattoush o el crudo de lubina, y acabar, sin duda, con cualquier producto sometido a la brasa de carbón o el horno de leña, como el pulpo, los calamares o la paletilla de cordero.