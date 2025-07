Los mejores restaurantes de la nueva Via Laietana de Barcelona

La nueva Via Laietana no tiene árboles, pero al menos se puede comer bien, si sabes a dónde vas. Han acabado por fin las obras de esta travesía que se reivindica ahora en una de las áreas más tensionadas por el turismo. En esta línea recta que conecta el Eixample con el Puerto hay restaurantes que podrían ser un estímulo para que los barceloneses hagan suya la calle. Ya sea en la misma Via Laietana o en las callejuelas adyacentes, comeremos fricandó, esqueixada, wagyu, pasta y panceta. De postre, encasada. Y para brindar, vinos naturales.

1. Nací en el Mediterráneo

Laietana gourmet

En los bajos del Grand Hotel Central se encuentra Can Bo (Via Laietana, 30), un restaurante que se apoya con valentía en la cocina mediterránea y catalana, en una zona de alta gradación turística. Los chefs Oliver Peña y Lorenzo Cavazzoni han parido una interesante muestrario de tapas y platillos patrios con dos factores a subrayar: producto de calidad y preparaciones minuciosas. Se nota la buena mano, por ejemplo, en la ensaladilla rusa con lascas de ventresca, de las mejores que he probado en Barcelona. Las cocciones de los ingredientes, la temperatura, la cremosidad…, roza la perfección. Se nota también en la esqueixada de bacalao Perelló, con pil-pil de albahaca, encurtidos, entrañas de tomate maduro y aceituna, a mi modo de ver uno de los platos veraniegos más recomendables del planeta Laietana.

Por cierto, se me va la olla con la gamba roja con gazpacho de sandía y stracciatella y, sobre todo, con la anguila del Delta frita con base de escabeche y rodaja de piparra. Dos platos frescos y suculentos que hay que disfrutar en compañía de Baco: la bodega cuenta con más de 150 referencias de vino. En el rooftop del hotel hay una piscinita milagrosa, por si te da un vahído.

2. Canal Historia

Dulces vintage

La mejor pastelería de Barcelona, para el que esto firma. La Colmena (Pl. del Àngel, 12) es una ventana a la Barcelona de principios del siglo XX. La entrada de madera, las vitrinas, los botes de caramelos artesanos envueltos a mano, todo apunta con orgullo hacia el pasado; es una de las Polaroids más bellas y evocadoras del Gòtic. Pero no solo triunfa en el apartado estético, pues La Colmena cumple a pies juntillas su compromiso con la tradición pastelera catalana, desplegando una artillería de productos artesanos que mi difunta abuela bendeciría sin pestañear. Uno de ellos es la encasada, un dulce típicamente barcelonés que bordea la extinción y no ha mordido el polvo gracias al empeño de esta casa.

Me chifla también el búlgaro, un rollo de bizcocho con una cobertura crocante de chocolate y trufa en sus pliegues. Es solo la punta del iceberg, porque todo lo que sale del obrador de La Colmena está hecho con sobredosis de amor y respeto: cruasanes, turrones (premiados), chuchos, bombones, cocas… Así sabían los dulces que chiflaban a nuestros ancestros.

3. Bona cuina

Cosas de casa

Esta institución de la cocina catalana vive una nueva etapa que, afortunadamente, es fiel al espíritu de la primera. Bar Agullers (Agullers, 8) es historia de Barcelona, un islote en el Born más fronterizo, a 20 segundos de la Via Laietana. La cocina catalana de toooda la vida sigue reinando en una propuesta ajena a las modas y cuyos orígenes se remontan a 1991. ¿Gambita roja salteada? ¡Señor, sí, señor! ¿Un fricandó académico para combatir el calor? Toma, claro. Rusa para chuparse los dedos, ‘botifarra amb mongetes’ atómica, bombas impecables, un flan con nata irresistible… ¡Sí a todo, diantre, que esta vida son cuatro días mal contados!

Por cierto, Agullers tiene un vínculo con Vila Viniteca (Agullers, 7-9), vinatería, quesería y colmado gourmet que no necesita presentación y está justo al lado. Allí podrás comprar tu vino o cava preferido, y el equipo de Agullers se encargará gustoso del descorche. No es tan difícil hacerlo fácil, ¿verdad?

4. Ciencias naturales

La viña de tus ojos

L’Ànima del Vi (Vigatans, 8) sigue encabezando la ‘résistance’ vinícola de Barcelona desde las tinieblas del desvío de Vigatans, a dos resoplidos de Via Laietana. Parece mentira que este bar à vins tan especial se encuentre tan cerca del tumulto; bien mirado, es un salvavidas, una maravillosa forma de abstraerse del barullo turístico y perderse en su bodega de vinos naturales, para los que saben de esto, una de las más recomendables de Barcelona. No en balde, L’Ànima del Vi fue uno de los primeros espacios en apostar por los naturales cuando no eran una moda, sino una revolución de la que muchos recelaban. Además, cuidan con mimo francés el apartado de sólidos, platos pensados para escoltar las copas: burrata, embutidos, quesos, patés, rillettes, todo espléndido y en una vajilla que volvería loca a María Antonieta. Por cierto, los instagramers tienen en el comedor un mural del Guernica, aunque avisados quedan: L'Ànima del Vi es un reino alérgico al postureo.

5. Menú de mercado

Comerse el Palau

A diez zancadas de la cumbre de la Via Laietana, en el incomparable marco del Palau de la Música, hay una joyita llamada Pizzicato (Palau de la Música, 4-6), un restaurante que tira de una carta llena de caramelos para las cenas (no dejes escapar el bikini de milanesa de pollo) y juega con menús de mercado a la hora de comer los viernes, sábados y domingos.

Un plato de Pizzicato. / Pizzicato

Se está bien en el comedor elevado, con vistas al patio y la entrada del Palau. El servicio de sala funciona, el aire acondicionado no te desintegra la laringe y la atmósfera es relajada.

Entro como un meteorito sudoroso un domingo a las 14h y me entrego a la única opción posible: el menú de mercado a 25 ajustados euros. Solo tengo que elegir el plato principal y me decanto por unos deliciosos rigatoni con mascarpone, tomate seco y limón. Pero antes cae un aperitivo de tartar de bonito con yema curada (umami disparado) y tres entrantes que me enamoran: un gazpacho de sandía perfecto, una brandada con albaricoque sobre tostada que parece un pastelito y una sorprendente torta de calabacín (‘scarpaccia’). Lo que hacen la chef Luciana Russo y su equipo en un territorio tan complicado tiene mérito: las dos únicas veces que he visitado el Palau han sido para comer en su restaurante.

6. Bahía Cochinos

Cerdo absoluto

Si el cerdo es tu comida favorita, no entres en Pork… Boig Per Tu (Consolat de Mar, 15) sin un desfibrilador en la mano. Síndrome de Stendhal en formato porcino. El restaurante se encuentra en la parte más baja de la Via Laietana, de hecho, tiene una amplia terraza en la plaza Idrissa Diallo.

Con el eximio cerdo Duroc ibérico de Cal Rovira como bandera, Pork… Boig Per Tu aprovecha todas las posibilidades del bicho y lo trabaja en un horno de leña milagroso. Si vas a la guerra, mi recomendación es el combo de panceta, cabeza de lomo, oreja y costilla: pa’ habernos matao. Si te va la marcha, la careta con ensalada se me antoja obligatoria. Y hay cerdo para aburrir a un regimiento famélico: en arroces y guisos, en formato embutido, en modo codillo. Por cierto, no podrás resistirte a fotografiar el enorme puerco que cuelga del techo, obra del artista Mikel Urmeneta.

7. Lost in translation

Billete a Tokio

Desde la Via Laietana hasta Ikoya Izakaya (Av. Francesc Cambó, 23) solo tendrás que caminar medio minuto. En esta superproducción del chef Hideki Matsuhisha y Grupo Sagardi se estila una cocina japonesa moderna, atractiva, apta para todo tipo de comensales, desde los radicales del sushi hasta los locos de la brasa. Porque la robata es el elemento clave de esta taberna nipona 2.0.

El wagyu, la pluma ibérica, el pulpo o el hamachi son, pues, bocados obligatorios si el cuerpo te pide fuego y humo. En los crudos, los nigiris superan con creces los más altos controles de calidad y el apartado de sashimi es otra fiesta.