Las tapas más frescas de Barcelona para combatir el apocalipsis climático

La canícula ya chamusca calvas y enrojece teces de turistas. Parece que el astro rey no va a tener piedad de nosotros este verano, es evidente que tocará sufrir y, ante semejante apocalipsis climático, uno puede resignarse y dar el partido por perdido, o sufrir con una sonrisa en los labios. Si eres de los segundos, las tapas más frescas y veraniegas de Barcelona te esperan en candilejas para que, al menos, no sudes la camiseta en vano. Gazpacho, ensaladilla de cangrejo, esqueixada, tomates, salpicón, tortilla, hay de todo para que, durante unos minutos, dejes de mover el abanico como si tuvieras un muelle industrial en el codo.

1. Anchoas galácticas

La reina de los mares

Cosa seria lo de la anchoa en verano. Da igual que sea una producto salado. Si se seca la lengua, se piden más cañas y aquí paz y después gloria, pero la anchoa tiene que estar presente en cada terraza, chupando sol, alegrando muchas vidas. La ciudad cuenta con grandes iglesias de este producto; El Xampanyet (Montcada, 22), si no te importa codearte con turistas, o la Bodega J. Cala (Pere IV, 460), si quieres huir de los turistas, son dos iconos. No obstante, prefiero centrarme en una de las joyas históricas de Barcelona más reivindicables y comulgar en una de las mesas-tonel de la Bodega Lluís (Pinar del río, 74), que sigue preparando sus celebérrimas anchoas con mimo y muñeca desde hace eones, a dos minutos de la parada de metro de Maragall.

Las unidades llegan en formato mariposa, tendidas en una bandeja metálica, avivadas por una salsa de vermut espléndida; lomos grandes, carnosos, con un sabor vigorizante que haría bailar trap a 'Las chicas de oro'. Desconozco si son las mejores de Barcelona y me da igual, solo sé que entrar en este espacio repleto de botellas, botas de vino y neveras del año de la Picó, para pedir esta tapa es uno de esos placeres en los que hay que invertir de vez en cuando para ser mejor persona.

2. Gazpacho y sardinas

La huerta al mundo

De vez en cuando hay que plantarle cara al gazpacho de autor. Cereza, mango, sandía, da igual la fruta, seguro que te lo encuentras en todas partes, como si el gazpacho de toda la vida no fuera lo suficientemente 'cool'. Afortunadamente, en La Font del Gat (P. Santa Madrona, 28) hace ya un tiempo que unos vasos cigüeña repletos de gazpacho andaluz sobrevuelan los toldos. Lo necesitarás si decides visitar este emplazamiento al aire libre cuando apriete el sol. Y tu organismo cantará ópera.

Es un gazpacho de los de toda la vida, sin adornos innecesarios, una sopa fría de textura perfecta -ni excesivamente líquida, ni con exceso de grumos- y con el ajo contenido y el punto de equilibrio que a mí me gusta entre los distintos ingredientes. El mejor acompañamiento posible son las sardinas braseadas de la casa: sabrosas y perfectas para los que gustan de pringarse los dedos. Ah y ya que estamos, que caigan también unas gambitas saladas, que no está el verano para bollos.

La Font del Gat de Montjuïc, durante su inauguración. / Ricard Cugat

3. Ensaladilla y bomba

Barceloneta 'vintage'

La tapa más legendaria de uno de los garitos más legendarios de la Barceloneta. Se dice pronto. En el mítico Bar Bodega Electricitat (Sant Carles, 15), en danza desde principios del siglo pasado, patrimonio vivo de una Barcelona perdida en el tiempo, se fabrica una de las ensaladillas más populares, misteriosas y desacomplejadas de Barcelona.

Es la ensaladilla de cangrejo con huevo, una masa cremosa y ligeramente rosada, con todos los ingredientes troceados en pedacitos minúsculos, una nube marinera atravesada por unos picos de pan que te ayudarán a llevártela al gaznate. Qué más da si el cangrejo no es cangrejo, esta crema popular sigue siendo un rara avis y sigue estando igual de buena que cuando la probaste hace 10 años. Que no falte la inevitable bomba de la casa para redondear la jornada y unos buenos lingotazos de vermut para bajar el bolo alimenticio. ¡Ha sonado chof!

4. Salpicón y encurtidos

Fríos muy 'hot'

Estoy en el nuevo Ultrapaninos Marín (Balmes, 189), el hermanito de Ultramarinos Marín, para el menda, el mejor restaurante de Barcelona. En este deli 2.0 con alta presencia de bocadillos, el 99% de los productos que voy a comer se ha elaborado de manera artesanal. Embutidos, escabeches, encurtidos, panadería, dulces, incluso las patatas chip -las mejores que he probado en mi vida- las elaboran con sus propias manitas. Una fantasía para el amante de la comida salvaje. Y un recurso infalible en su pizarra para hacerle la peineta el calor: el salpicón.

El salpicón del nuevo Ultrapaninos Marín. / O.B.

Pero no es un salpicón cualquiera, no lleva marisco, solo huerta: destacan los tomates cherry, acompañados de pimiento verde, cebolleta, pepino, zanahoria y chili. La salsa es algo colosal, no me atrevo a llamarla vinagreta, es otra cosa y prefiero que se mantenga el misterio. Puedes acompañarlo con la coca de escalivada y un vaso de gazpacho, como cabía esperar de los mejores que han pasado por mi vejiga. Por cierto, los encurtidos también son para el verano y si te los quieres llevar a casa, este es el lugar donde hay que comprarlos: las piparras son de otra galaxia.

5. Esqueixada de bacalao

Los frescos del barrio

Déjate de ceviches y sashimis, leñe. Que en la Bodega Gol (Parlament, 10) te encasquetarán una esqueixada de bacalao tan antológica que enviarás a tomar viento fresco a tu restaurante nikkei favorito. Sin filigranas. Bacalao desalado, desmenuzado con tiento, bañado en aceite de oliva y ralladura de tomate maduro, sazonado con el toque mágico de la casa, unas aceitunitas arbequinas et violà: una tapa fresca, reconocible y de las que nunca pasan de moda.

Si eres un sibarita de este plato tan ‘nostrat’, en la Bodega Sepúlveda (Sepúlveda, 173) encontrarás una de las versiones más celebradas de Barcelona: el bacalao no tiene secretos para esta veterana casa.

6. Ensalada de tomate y croquetas

Al rojo vivo

El Fish Bar (Balmes, 240) recibe el verano con una propuesta de tapas con fondo marinero que quiere desmarcarse de tópicos. Y lo consigue gracias a platillos tan frescos como su dorada curada con tomate y compota de limón o pecados chiringuiteros como las croquetas de sepia o gamba roja.

Eso sí, pocas cosas más veraniegas que una buena ensalada de tomate de temporada, un plato que se toman muy en serio. La base son rodajas de tomate rosa de Altea, oro rojizo que les llega de parte de pequeños agricultores, un producto mayestático que entra como la miel y que acompañan de una lluvia de meteoritos de piparra y chalota reluciente. Y todo sobre un reluciente charco de aceite de oliva, para mojar varias barras de pan.

7. Pincho de tortilla

Taberna de verano

Dicen que quien no corre vuela, pues vuela, vuela pajarito, porque cuando se acaba, se acaba, y la tortilla de patatas de los bares de pinchos Txibirita (Comtes de Bell-lloc, 118/ Vilardell, 23) es un 'must' que no debes dejar pasar, sobre todo si eres del equipo cebolla. Porque cebolla no le falta al bicharraco.

Es una tortilla sin mácula, cremosa, teñida con el tono cobrizo de las toneladas de cebolla pochadísima que le meten. Es un bocado suculento, dulzón y peligrosamente adictivo que puedes acompañar con algunos de los pinchos fríos que han popularizado estas exitosas tabernas, como el de boquerón en vinagre, el de pastel de cabracho o el de Piquillo relleno de brandada de bacalao. También hay guisos, para los que no le tienen miedo a las siestas de 4 horas debajo del ventilador.