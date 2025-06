Los helados con los sabores más originales de Barcelona

¿A quién no le va a gustar un helado con este bochorno? En lo que a mí respecta, la temporada heladera empezó hace tiempo, pero no menos cierto es que las temperaturas afganas que asolan la ciudad han convertido este producto en un salvavidas imprescindible para los que se atreven a pisar el asfalto. Para algunos, incluso, el salvavidas puede convertirse en un objeto gourmet de sabores poco convencionales, por no decir rarunos. Por aquello de no caer en la rutina.

Los reyes del mambo, a mi modo de ver, son la 'famiglia' Paral•lelo (Sèneca, 18/ Ausiàs Marc, 55). Su reinado en el panorama de los helados artesanos sigue siendo indiscutible. Los de fruta de temporada saben a fruta de temporada (probad el de cereza), pero en su catálogo de benditas rarezas encuentro virguerías. El 'gelato' de queso azul volverá locos a los paladares necesitados de emociones fuertes. El de remolacha con naranja, para los que quieren cuidarse. Y el de flor de romero, para los románticos. La lista no da respiro, entre los clásicos, no puede faltar el de plátano con crema de cacahuete: a Elvis Presley le habría vuelto majara.

En la derecha del Eixample me espera Salva (Bruc, 126), una heladería artesana argentina que también se sale con las tarrinas de frutas de temporada; qué rico el de melocotón, por favor. En el laboratorio de sabores arriesga menos que Paralel•lo, pero esconde propuestas de interés, como el helado de crema catalana, un guiño al público local que se agradece. Si el calor no da tregua, mi opción sería sin duda el helado de limón con jengibre y hierba Luisa: te activa la lengua y te lanza descargas acidulantes de frescor a la cocorota. El producto de proximidad y temporada es el protagonista de muchos de los helados de Salva, un espacio que elabora su propio dulce de leche y chocolates, selecciona cuidadosamente la fruta, y muele y tuesta los frutos secos. El azúcar aquí no es el protagonista y me encanta.

Finalmente, hay que pasarse sí o sí por Delacrem Creativa (P. Sant Joan, 59). Seguramente me tocará hacer un poco de cola, pero el atrevimiento de esta sede del imperio Delacrem bien se lo merece. He aquí otra casa que elabora artesanalmente el producto y solo piensa en clave ingredientes de temporada. Sus cremosos helados no tienen una legión interminable de adeptos porque sí. Y sus helados especiales del mes siempre se alinean con las festividades. Si os dais prisa, todavía podréis pillar el de coca de Sant Joan o el de coca de llardons. Hay un helado de vermut con naranja que me llama poderosamente la atención, pero yo solo tengo ojos para el de cheesecake con parmesano reggiano. Están locos estos italianos.