Las burgers japonesas de pollo que conquistarán Barcelona

Veinticinco mil 'followers' en Instagram antes de abrir la persiana. Hay hamburgueserías que nacen con la viralidad bajo el brazo. Si no existiera el concepto ‘hot spot’, Fry House (Unió, 13) lo habría inventado. Acudo el día de la calurosa inauguración para prensa, y me encuentro con un espacio minimalista con rótulos de neón, y repisas en la paredes y sillas altas para bocados rápidos. Presidiendo la barra, tres pantallas verticales vomitan dibujos animados japoneses no aptos para epilépticos. No es un lugar para veladas románticas, el local está orientado al 'delivery' y 'take away', y busca la inmediatez si decides quedarte.

En los bastidores de Fry House, opera un dúo que sabe lo que quiere: el empresario Sergi Villaubí y el padre de la mandanga comestible, Ken Umehara, conocido en las calles como El Puto Ken, un héore del underground artístico y culinario que se ha coronado gracias a la preparación del pollo de sus bocadillos. Un pollo marinado y frito al estilo nipón que explota en tu boca de tan jugoso y se queda en tu paladar gracias a una placentera descarga de umami. Muy bien el pan, muy bien la lechuga fresca, muy bien esos pepinillos encurtidos. Sí, el bicho es peligroso y va a arrasar este verano en el Raval.

Ken Umehara y Sergi Villaubí. / Fry House

Hay opciones para glotones o valientes (con bacon y queso o salsa picante) y aseguran que dispondrán de la versión veggie. Además, el Puto Ken se ha sacado de la chistera una corta aunque poderosa ristra de entrantes. Destacan las alitas de pollo al estilo japonés: especiadas, picantes, jugosísimas y pringosas; necesitarás una sábana de matrimonio para limpiarte las falangetas. Por cierto, aviso a Carpantas: hasta el 22 de junio, regalan unas patatas fritas con cada burger. Y sí, las papas están también para cacarear como un pollo enloquecido.