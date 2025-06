Tres ensaladillas rusas top de Barcelona

Si las nubes de palomas enloquecidas lo permiten, desde el centro de Plaza Catalunya se pueden atisbar los dominios de La Esquina (Bergara, 2). Así de cerca se encuentra este restaurante de la Zona Cero. Y reconforta y purifica el alma ver cómo un espacio que podría forrarse vendiendo tostadas de aguacate, 'smash burgers' y cócteles con nombres sexuales, apuesta tan fuerte por la cocina nacional bien hecha, sin filtros para contentar los paladares-basura de los turistas con camiseta de fútbol. El cocinero cántabro Luis Cors se ha hecho fuerte en una trinchera desde la que se disparan arroces atómicos, guisos de precisión, tapas de relojería y mucha munición fuera de carta que se mueve con el producto de temporada. Y en este campo de batalla, La Esquina ha desplegado un arma recién estrenada: la nueva ensaladilla rusa.

La nueva ensaladilla rusa de La Esquina. / La Esquina

Atentos al artefacto. La base es patata agria rallada con colador de campana. Limón y lima rallada. Cebollino y perejil picado. Todo empapado de buena mayonesa. Y por encima, un generoso tartar de atún con AOVE. Unos puntos de emulsión de pimiento del piquillo, generosa lluvia de piparras y huevo de codorniz. Pam. Ahí lo llevas: una ensaladilla cítrica y refrescante, para dedicarle una peineta a la canícula.

Con huevo frito

En el restaurante Can Ugal (Berlin, 19) tampoco se andan con tonterías. La cocina de producto con raíces catalanas de Adrián De Gregorio y Víctor Pardo (La Bonaigua) es incontestable. Y entre sus muchos platos recomendables (capipota con callos, terrina crujiente de manitas de cerdo, chuleta, bacalao), uno no puede saltarse la ensaladilla rusa, la reina de Les Corts, un tapa con sombrero de gala: un huevo frito que la convierte en pecado capital. Víctor me cuenta sus intríngulis: patata monalisa aplastada con varillas, cebolla, zanahoria, mayonesa, ralladura de limón, sazón, AOVE y un atún en conserva que hacen ellos mismos del que también aprovechan el aceite. Y lo dicho, coronan la obra con un huevo ecológico frito en el mismísimo cielo. El porno que nos gusta.

La última ensaladilla rusa que he engullido con fruición se encuentra más allá de la Diagonal. Se fabrica en Dos Cucharas (Via Augusta, 201), un restaurante que no acostumbra a salir en listas pero, a mi modo de ver, es una de las mejores propuestas de la zona alta. Qué ricas sus bravas en cubos hojaldrados. Qué bien ese arroz con butifarra, setas y pollo y esa lubina. Y qué sorprendente su rusa. Patata monalisa cocinada en el horno a la sal, con piel, enfriada y rallada. Zanahoria y tirabeques escaldados. Mayonesa con un ligero punto trufado. Corona de ventresca de atún, alcaparrones como puños, y unas tostaditas ligeras para escarbar en la mole blanca. A cada mordisco, en tu cabeza suena el estribillo de “el verano ya llegó y la fiesta comenzó”.