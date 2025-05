Dónde encontrar croquetas y burger de chuletón: la carne de moda en Barcelona

Chuletón por aquí, chuletón por allá. Las braserías se han multiplicado en Barcelona y los chuletones sobrevuelan la ciudad como un enjambre cárnico. No obstante, si el amor se nos rompió de tanto usarlo, puede pasar lo mismo con nuestro romance con estas piezas de vacuno tan en boga. Para los que ya notan cierto desgaste en la relación, he aquí un par de formas de consumir chuletón sin pedir un chuletón, por lo de romper con la rutina y esas cosas.

Lo confieso: me he enamorado de las croquetas de chuletón a la brasa de Darvaza (Mallorca, 209). En este restaurante trabajan con precios y ambiciones altas. Y se come de cine. En mi última visita, el lomo alto de Black Angus era pura mantequilla: delicioso. Pero creo que, en realidad, fui para reencontrarme con esas croquetas loquísimas. Son redondas, del tamaño de una bola de futbolín, y llevan un pimiento del Piquillo caramelizado en forma de tupé que las hace todavía más apetitosas. Desde lejos ya huelen que alimentan, pero cuando les hincas el diente se descandena la magia: un magma cálido, placentero y con un potente sabor a chuletón se derrama en tu boca. Son un escándalo y le dan varias vueltas a las gyozas de chuletón madurado, también presentes en la carta, por si necesitas más estímulos.

Otra forma de encarar la relación bien podría ser el cada vez más famoso burger de chuletón que manejan en Fiffty Fiffty (Badajoz, 65), el 'fast good' de Poble Nou que pide a gritos la insignia de 'hot spot'. Entre sus muchos ofrecimientos interesantes, desde el mejor fish & chips de Barcelona hasta los tacos de chicharrón, encontramos esta oda a la simplicidad. Pan de patata, lámina de queso, y un burger de chuletón (lomo bajo sin madurar) con extra de sabor para los muy carnívoros. En tiempos de 'smash' con golosinas y burgers infantilizados por la vía de los 'influencers', se agradece este arrebato minimalista que pone el acento en lo que interesa: la carnaca.