Tres restaurantes donde comer grandes arroces en Barcelona esta primavera

Los arroces y la primavera se llevan muy bien. No pega el bochorno implacable de la canícula, siempre enemigo de ingestas paelleras. Apetece llenarse la panza con granos de felicidad y dejar que el tracto digestivo haga el resto, mientras te entregas a los brazos de Morfeo una tarde de sábado cualquiera. Se me ocurren pocos sitios más primavera 'friendly' que La Venta (Pl. Doctor Andreu, s/n), un clásico que siempre está ahí, un amigo de esos que nunca fallan. En las alturas de la Avenida Tibidabo, con vistas aéreas de la ciudad que son un chaladura, magníficos espacios abiertos, un servicio de sala de los de antes y una cocina tradicional de producto que quiere gustar, no gustarse… Un win-win como una catedral en el que es casi una obligación pedir el arroz con caracoles, una oda a la sencillez y a la cocina de siempre bien hecha. Grano suelto, sabor potente, caracoles jugosos, aromas de montaña y mucho gemido de placer a cada cucharada. Y no tengas miedo del arroz meloso con gamba de Arenys: para llorar a moco tendido.

Ahora, bajamos a la ciudad, porque toca meterse en el Raval. Allí acaba de abrir el segundo restaurante de Pötstot (Pintor Fortuny, 32), una de las mejores escuderías veganas de Barcelona, un espacio que repele el gluten y la lactosa, y consigue cotas de sabor inauditas dentro de sus propias limitaciones. El apartado de arroz es sorprendentemente bueno, tiene muy poco que envidiar a muchos restaurantes omnívoros. La paella de verduras es uno de los 'musts', está rica, sabrosa, con un grano nada pastoso. Lo mismo puedo decir de la paella de setas de temporada: la última que probé me llegó con un 'socarrat' cuyo crujido sonaba a música celestial.

Y para terminar, nos vamos al epicentro guiri de Barcelona, a lo loco, pero es que en La Esquina (Bergara, 2), a 3 minutos de Plaza Catalunya, se forjan arroces de muchísima pegada, como el de pulpo y costilla, un mar y montaña bien ejecutado y de lo más agradecido en territorio comanche. Primavera en grano: disfruten.