La taberna japonesa escondida con uno de los mejores katsu sando

Aunque está en territorio turista, parece que quiere esconderse, no ser visto. De ahí, supongo, su curioso nombre: El Japonés Escondido (Llauder, 1). En una ciudad con excedentes de comida japonesa, este espacio bunquerizado siempre me da lo que busco: buenos nigiris, buena robata y buen servicio a precios que no se disparan. Y un espacio reconfortante, con luz tenue, madera y ni una sola estridencia decorativa.

En la carta de este japonés el sushi tiene su parcela pero, a mi modo de ver, no es de ningún modo el protagonista. Y eso que lo bordan: me encantan sus nigiris estilizados, con excelente producto y un arroz clavado. Pero siempre acabo perdiéndome en otros platos, en las antípodas del maki. Los fideos udon con setas están untuosos y sabrosísimos, vuelan del cuenco, están entre mis favoritos de Barcelona. El katsu sando es uno de los grandes 'hits' de la casa desde su inauguración: este sándwich de cerdo empanado, que tan de moda está ahora, lleva ya unos cuantos años dando guerra en El Japonés Escondido, que conste en acta.

Y de la robata, nunca dejo pasar su costilla ibérica laqueada con sukiyaki, madre del amor hermoso, qué cosa tan tierna y melosa: el hueso se escurre de la carne, espectacular platazo. Y no termina aquí la fiesta, porque mi postre de matcha favorito se pergeña en El Japonés Escondido. Es un coulant que viene con penitencia: tardan diez minutos en tenerlo a punto, pero sería capaz de esperar media hora con tal de saborear el charco verde que suelta cuando le hincas la cuchara.

Que este japonés permanezca escondido por mucho tiempo, por favor.