Bicicletas, carbonara y la mejor terraza interior de Barcelona en un solo local

Se llama La Fuga (Consell de Cent, 350) y apetece quedarse todo el día. De primeras, se revela como un santuario italiano levantado en nombre del ciclismo. Bicis de competición, maillots, fotos y posters inundan todo el espacio, un local con distintos niveles, cuyo comedor principal goza de un privilegiado baño de luz solar. Una luz que se cuela a través de la joya de la casa, uno de los patios interiores más codiciados del Eixample cuando llega el buen tiempo. Pocos locales de Barcelona pueden igualar la calidez, luminosidad y belleza de esta terraza interna en la que, por cierto, no se puede fumar. Otro punto a favor.

En La Fuga no hay fronteras. Uno puede acudir a desayunar, y encontrará excelentes cafés de especialidad, zumos y pastelería de calidad. Si apetece un vermut, también La Fuga se revela como un lugar propicio, especialmente si puedes hacerte con un sitio en su patio interior. ¿Merienda? Toma, claro. Pero lo que más me gusta de este espacio híbrido son sus platos de pasta.

La pasta fresca se elabora artesanalmente en el obrador adosado al restaurante; todos los platos que pruebo me parecen deliciosos y reconfortantes. La carbonara es una de las mejores que he comido esta temporada, con esos espaguetis al dente perfecto, y un charco amarillento de felicidad que rebaño con un mendrugo de focaccia.

Extraordinario también el plato de linguine con pesto de albahaca, judías verdes y patata: verdura a la italiana. Los ravioli son también obligatorios y no hay que olvidar tampoco su apartado de pizzas al taglio y focaccias. Vamos, que en La Fuga lo ponen todo de su parte para que no te apetezca poner pies en polvorosa, como indica su propio nombre. De aquí, no se va nadie.