Las porciones de cheesecake más baratas de Barcelona: 99 céntimos

Son las 15.30h de un domingo y una visión inquietante perturba mi paseo por la calle Aribau. Una cola kilométrica se extiende por la acera y alcanza la confluencia con Consell de Cent. Sigo la conga hasta su misma cabeza y me doy de bruces con un invento llamado 99 Cheesecake (Aribau, 42). Como diría Carles Porta, quedaos con el detalle del número, porque será importante a lo largo de la investigación.

El local no para de vomitar gente amorrada a porciones individuales de tarta de queso. Las selfies y vídeos van que vuelan. Llego a pensar que es la típica acción de algún influencer regalando pasteles a la plebe, pero no, aquí se paga, vaya si se paga. Pero se paga poco. Resulta que en tiempos de inflación radical, esta casa te vende una porción de tarta de queso básica por 99 céntimos de €. Misterio resuelto. Entiendo pues, que haya gente que se tire media hora esperando en la calle; la satisfacción de creer que, por una vez, la banca no siempre gana es adictiva. Y, objetivamente, es una porción que en cualquier otro sitio no bajaría de los 2,5 €. Es casi un milagro.

Cola este mediodía a la puerta de 99 Cheesecake. / 99 Cheesecake

Veo reviews en las redes con algunos creadores de contenido al borde del llanto. Tampoco nos flipemos. Pero dado el precio imposible de la porción, hay que admitir que el producto está más que bien. Cremoso, apañado y de tamaño satisfactorio. Una porción casi regalada que es la puerta a gastar un poco más, pues si quieres darle un pelín de vidilla, puedes bañarla en salsas o toppings, pagando un módico plus, claro. Y si te has levantado manirroto y has decidido tirar la casa por la ventana, también hay porciones especiales de distintos sabores a 2,99 €: no me seas agarrado.

