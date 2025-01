Tendencias gastro 2025: esto es lo que comerás este año en Barcelona

Pistacho hasta en la sopa, bebidas sin alcohol, cocina plant-based, focaccias, cúrcuma… Son los ingredientes y tendencias gastronómicas que seguramente marcarán el 2025. Estarán en todas partes, si es que no lo están ya. En los siguientes lugares los encontrarás en diferentes formatos para calmar tu FOMO. De nada.

1. Pistacho

Luz verde

El pistacho nos ha invadido con la misma agresividad que la reciente ola de gripazos. Es un fruto seco imparable que asoma la patita en helados, panettones, cruasanes, donuts…, uno podría decir sin despeinarse que ha colonizado la pastelería barcelonesa. Y ahora también salta a nuestros platos con triple tirabuzón, como Greg Louganis. El ejemplo más claro, lo encontramos en el recién inaugurado Mizzica (Enric Granados, 9), un restaurante siciliano que tiñe de verde algunos de sus platos más emblemáticos.

La lasaña con bechamel de pistacho, por ejemplo, es una de esas cosas que hay que probar: riquísima. Pero el croché pistachero llega con el plato estrella de la casa, en seria pugna con la arancina de ragú, pero lo de este croquetón ya es otra historia. Hablo de los pancheri a la carbonara (música de intriga) de pistacho. Ojo con este artefacto, que tiene más peligro que un mono borracho en una tienda de Lladró: está untuoso, suculento, la elección de la pasta es incuestionable y el pistacho no empalaga, está muy bien equilibrado. Un plato para hundir la cabeza en él y dormir el sueño de los justos. Por cierto, pide la bomba de pistacho para el postre y que tus acompañantes se pongan a cubierto.

2. Bebidas sin alcohol

Cero patatero

2025: alcohol sin alcohol. Ahí lo dejo. No hace falta ser un gran observador para comprobar que las nuevas generaciones consumen menos alcohol. De ahí que todos los bartenders con los que hablo señalen claramente las bebidas no alcohólicas como una tendencia a la alza en 2025. En Muticlub (Còrsega, 338), la bartender Cristina Bruno ha apostado por ellas, y la carta dispone de cócteles con ginebra, vermut y vino sin alcohol.

Y si te quieres pegar unos inocentes lingotazos en casa, tu destino es Sense (Pl. del Sol, 1), que yo sepa la única tienda de Barcelona dedicada en exclusiva al comercio de bebidas sin alcohol. La he visitado y su abanico de posibilidades es asombroso: hay vermuts, ginebras, vinos, cavas, ¡incluso whiskies sin alcohol! La magia de las hierbas. Pócimas muy convincentes que se sitúan lo más cerca posible de la experiencia etílica y vienen con un extra que, a partir de los cuarenta, suena como música celestial: cero resaca.

3. Cúrcuma

Especia invasora

La turra de la cúrcuma no era ninguna broma. La especia de moda ya ha trascendido los currys para convertirse en un objeto de deseo para la modernidad barcelonesa. Algunos hablan de ella como si fuera agua del Carmen y le atribuyen propiedades milagrosas para la salud. El mal llamado “azafrán de los pobres” se puede beber en forma de shot en santuarios del zumo healthy como BeBo (Francesc Macià, 5), pero también en el formato que dicen que lo petará en 2025: la leche dorada, también conocida por el más inocente nombre de Golden Latte. Leche y cúrcuma como ingredientes principales. Algunas especias añadidas para darle vidilla. Dibujo de barista garantizado.

El Golden Latte de Funky Eatery. / O.B.

En el recomendable restaurante Funky Eatery (Bailén, 61), encontrarás un Golden Latte impecable que también podrás comprar, para llevar, en el deli gourmet que la casa tiene justo al lado. Otra leche dorada de campeonato se forja en la cafetería de especialidad para expats Saga (Casp, 70). Está a precio de oro, claro, pero nadie dijo que molar fuera barato.

4. Focaccia

The Italian job

Si el 2024 fue el año del despegue, 2025 será el año de la confirmación de la focaccia. Barcelona se ha convertido en la meca del bocadillo italiano, cuesta ponerse al día en esta oleada incesante de inauguraciones de 'paninerías'. Mi lista empezaría por Santo Porcello (Sepúlveda, 151/ Buenos Aires, 11/ Pl. Artós, 7), una de las primeras en ver el potencial del formato. Nació en 2018 y ahí sigue, al pie del cañón, aprovechando la ola y expandiéndose por la ciudad.

En la Barceloneta se encuentra mi opción favorita, con permiso de la conocida factoría Compà: es la Focacceria Balmesina (Maquinista, 13), comandada por Massimo Morbi, un loco de la masa y el producto. Sus focaccias artesanas juegan en la NBA del formato: la panceta curada italiana o la porchetta con carne de Cal Rovira (y preparada por ellos) deberían formar parte del santoral.

Por cierto, si algún día vas a los cines Aribau, justo delante se encuentra la pequeña focaccería Gigi (aribau, 9); su bocadillo con mortadela y burrata te salva una cena rápida con más dignidad que un cardenal vaticano.

5. Cocina nostálgica

El club del chup-chup

Tanta empanada, tanto ramen y tanta smash tenían que salirnos por la culata. El viraje hacia la cocina nostálgica es un hecho, nos faltarían dedos para contar los restaurantes que tienen platos “de la abuela” en sus cartas. De hecho, en el magnífico Aüc (Pl. Del Camp, 7) se lo han tomado a cachondeo, y tienen unos macarrones de la exsuegra, con costilla y salchicha, absolutamente deliciosos.

Los guisos y los platos elaborados sin cronómetro ganarán cada vez más relevancia en la temporada que nos contempla, es una reacción natural, y en sitios auténticos como Les Brases (València, 589) encontraremos exactamente lo que buscamos. Bullicio, vida, hospitalidad no impostada, precios cómodos y una cocina de barrio placentera y carente de ínfulas. En esta casa de comidas se practica el desayuno de tenedor con marcialidad, pero a la hora de la comida se desata la locura. No hay fritos, solo guisos y brasas. A su increíble canelón no le hace falta que le pongan “de la abuela”. La costilla se deshace en tu boca y en tu mano. Impresionantes caracoles. ¿Y ese calamar relleno de rabo de vaca? Cocina lenta, segura, de toda la vida. A ver quién se come un ceviche ahora.

6. Plant-based

Vegetal y tal

Es un clásico de las listas de tendencias, pero parece que esta vez la cosa va más en serio que nunca. Si sumamos la gente que han abandonado la carne y la que la consume de forma cada vez más espaciada, tenemos una horda de comensales que ha encontrado en la filosofía plant-based su salvavidas gastronómico. De ahí que cada vez haya más restaurantes que encuentren sabores y texturas imposibles con vegetales y setas.

Un plato de Fronda Pasaje. / Instagram

Fronda Pasaje (Banys Vells, 20) está dando mucho que hablar gracias a su extraordinaria melena de león con chimichurri de cedrón, un hongo que parece carne de verdad. El Mago Pop no lo consigue ni en mil años.

7. Wine bars

Vino, vidi, vinci

Los wine bars siguen multiplicándose en Barcelona, y en 2025 seguirán floreciendo. Cada vez resulta más difícil moverse en esta oleada llena de postureo, de ahí que resulte vital seleccionar las propuestas fiables. Como el club de vinos Contrabando (Madrazo. 95), con una espectacular selección de vinos naturales (algunos muy difíciles de encontrar), y conservas y quesos de la máxima calidad. Es una bodega, un bar, un club y un punto de encuentro e intercambio: el futuro del formato está aquí.

Suscríbete para seguir leyendo