Restaurantes baratos de Barcelona para superar la cuesta de enero

Enero cuesta. Cuesta mucho. Si quieres seguir comiendo fuera, tendrás que ajustar la lupa y buscar opciones que casen con el estado de tus finanzas postnavideñas. Apunta.

La carne está cara dicen. Pues parece que Asado Libre (Roger de Flor 230) vive en una burbuja, porque en esta brasería argentina encontrarás el que para muchos es el mejor bufet libre de carne, repito, bufet libre de carne de la ciudad. En otras palabras, puedes comer carne hasta que se te ponga cara de vaca vieja, engulle la que quieras y disfruta con las variedades seleccionadas por la casa. Además, las carnes se preparan al más puro estilo argentino, en una parrilla que obra milagros. Y no solo podrás ponerte como el quico con sus bandejas cárnicas o sus milanesas, también podrás hincharte a entrantes como pasta, embutidos e incluso sushi. De lunes a viernes al mediodía, el pase cuesta 25 euros y te podrás subir a todas las atracciones. Festivos y noches, tendrás que pagar 30 euros.

En un terreno más clásico y ‘nostrat,’ operan los dos restaurantes de Bo de Bernat (Urgell, 27/ Aragó, 122). En esta casa de comidas tradicional se rinde pleitesía a la cocina catalana y en ningún momento se trata al cliente de tonto. En territorio Bernat, los precios son justos y razonables. Bastará con que hagas tus quinielas en las pizarras que muestran el reguero de platos en oferta y juntes bien las piezas: en el Bo de Bernat de Urgell, por 15 euros, he comido como un auténtico rey y no me ha faltado nunca de nada. Manitas de cerdo, 'capipota', huevos con chistorra, fricandó, caracoles, butifarra…, el bueno de Bernardo juega sin cartas marcadas.

Para un aquí te pillo aquí te mato, nada mejor que un buen bocadillo. La especialidad del bar Sanz (Gral. Álvarez Castro, 5), un clásico del Born que plancha bocatas legendarios a precios populares. Con uno entero habrás saciado tu hambre y liberado una carreta de dopamina, que bienvenida es siempre. Por 9-10 euros vas servido.

El 'Calefactor': chistorra, beicon, jamón y queso del bar Sanz. / Òscar Gómez

Y para atracones gochos de 'street food', no dejes pasar el ritual que se lleva a cabo de lunes a viernes, a la hora de comer, en La Fábrica del Taco (Sardenya, 88/ Calàbria, 39). El día que vayas, ni se te ocurra desayunar, porque en La Fábrica podrás comer todos los tacos que te apetezcan por el módico precio de 16,95 euros. Hay más de media docena de variedades y toneladas de salsas para que embadurnes los artefactos infinitos a conciencia. Solo les falta dejarte la carretilla que necesitarás para volver a casa.