El semáforo de El Mundo Today
El Mundo Today | Miles de turistas vienen a Barcelona a sacarse fotos sujetando el informe PISA
La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today
Los bomberos de Barcelona rescatan a un niño sepultado bajo seis toneladas de crema solar
Detienen a un barcelonés por pedirse un helado que no era sabor pistacho
El informe PISA se ha convertido en otro reclamo turístico para Barcelona. En los últimos días, miles de turistas han venido a la capital catalana a sacarse fotos sujetando el informe PISA. Alemanes, noruegos o suecos se parten al posar haciendo ver que mantienen a flote la educación de los jóvenes catalanes durante unos segundos. Las colas son kilométricas y el ayuntamiento estudia cobrar por foto.
De las mejores soluciones habitacionales de Catalunya. Irse al lugar más apartado posible a vivir en una chabola se ha convertido en el sueño de millones de catalanes. Abandonar cualquier esperanza de conseguir viviendas decentes es el primer paso para alcanzar la felicidad. Lo único que hay que hacer es alejarse lo suficiente de otras chabolas para no acabar dándote cuenta de lo precario que eres.
Sencillamente espectacular. Al principio me tenía con la mosca detrás de la oreja porque me parecía un bar normal, pero cuando tuve que ir al lavabo y vi que no había tapas en el váter, en ninguna de las dos, que el papel higiénico estaba sobre un charco amarillento, que la porcelana era negra y que no había agua corriente, entendí lo logrado que estaba este bar de los horrores. Seguro que volveré. .
Rubén anda presumiendo de haberse leído los 'Episodios nacionales' de Benito Pérez Galdós. Asegura que esos libros le han supuesto un precioso viaje a través del pasado de España y que ahora entiende mejor la historia del país. Pero yo sé que, al menos, hay un libro que no se ha leído porque le he exigido que me enumere los 46 volúmenes y, al acabar, solo había dicho 45. Cada día es más farsante.
Suscríbete para seguir leyendo
- Audiencias TV ayer: 'La Sexta Xplica alcanza a 'Malas Lenguas' en su duelo más reñido, 'La ruleta' vuelve líder a la noche y 'La Vuelta' logra máximo de temporada
- Un error garrafal de la acusación retrasa el auto de juicio oral de la esposa de Sánchez y obliga al juez Peinado a buscar un apaño para salvar sus dos años y cinco meses de instrucción
- Marc (25 años), tras 70 días viviendo en una tienda de campaña en el bosque: 'Cuando vives en un entorno natural ni siquiera te das cuenta pero empiezas a encontrarte mucho mejor
- Tres generaciones entre Extremadura y Catalunya: 'Mis hijos se sienten catalanes, pero también un poco extremeños
- Bernat (40 años) vive solo en una cabaña reciclada en medio del bosque: 'Yo ya no soy consciente del paso del tiempo. Puede hacer casi un año que no voy al supermercado, ni a la gasolinera...
- Moncloa gastó ocho millones en una plataforma de inteligencia que no funcionó en la crisis de Ceuta
- Ron Wood, corazón ‘stone’ y memoria fibrosa del rock’n’roll en un memorable concierto en Barcelona, “mi segundo hogar”
- La Garrotxa pide 'frenar' el crecimiento de población porque está 'al límite' y advierte de problemas de infravivienda