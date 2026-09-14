El Mundo Today | Miles de turistas vienen a Barcelona a sacarse fotos sujetando el informe PISA

El informe PISA se ha convertido en otro reclamo turístico para Barcelona. En los últimos días, miles de turistas han venido a la capital catalana a sacarse fotos sujetando el informe PISA. Alemanes, noruegos o suecos se parten al posar haciendo ver que mantienen a flote la educación de los jóvenes catalanes durante unos segundos. Las colas son kilométricas y el ayuntamiento estudia cobrar por foto.

De las mejores soluciones habitacionales de Catalunya. Irse al lugar más apartado posible a vivir en una chabola se ha convertido en el sueño de millones de catalanes. Abandonar cualquier esperanza de conseguir viviendas decentes es el primer paso para alcanzar la felicidad. Lo único que hay que hacer es alejarse lo suficiente de otras chabolas para no acabar dándote cuenta de lo precario que eres.

Sencillamente espectacular. Al principio me tenía con la mosca detrás de la oreja porque me parecía un bar normal, pero cuando tuve que ir al lavabo y vi que no había tapas en el váter, en ninguna de las dos, que el papel higiénico estaba sobre un charco amarillento, que la porcelana era negra y que no había agua corriente, entendí lo logrado que estaba este bar de los horrores. Seguro que volveré. .

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Rubén anda presumiendo de haberse leído los 'Episodios nacionales' de Benito Pérez Galdós. Asegura que esos libros le han supuesto un precioso viaje a través del pasado de España y que ahora entiende mejor la historia del país. Pero yo sé que, al menos, hay un libro que no se ha leído porque le he exigido que me enumere los 46 volúmenes y, al acabar, solo había dicho 45. Cada día es más farsante.