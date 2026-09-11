El singular Estany de Vilaüt

El Estany de Vilaüt propone una ruta breve, tranquila y llena de matices por el corazón del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Con apenas 2,8 kilómetros de recorrido circular y un desnivel prácticamente inexistente, este itinerario es una invitación a caminar despacio, observar el paisaje y descubrir un territorio donde el agua, los pastos, la ganadería y la vida silvestre conviven desde hace siglos.

La ruta comienza en el pequeño aparcamiento del Estany de Vilaüt, situado junto a un camino y una acequia elevada. Desde este punto, el visitante se adentra en un entorno marcado por los cercados, unos prados naturales delimitados por canales de drenaje y barreras vegetales que forman uno de los paisajes ganaderos más característicos del plano empordanés. Aunque esta zona fue desecada en el pasado para convertirla en terreno agrícola y ganadero, todavía conserva una fuerte identidad húmeda y natural. Uno de los primeros grandes atractivos del recorrido son los alcornoques de Vilaüt. Crecen sobre afloramientos de roca granítica y ofrecen una imagen poderosa con árboles de gran porte, corteza rugosa y sombra generosa, en medio de un paisaje abierto y suave. Estas rocas, como las conocidas Roques d’en Nemèsio, recuerdan que el terreno no es solo una llanura de agua y prados, sino también un espacio salpicado de pequeñas colinas y bloques graníticos.

El camino conduce después hacia el Aguait de l’Estany, un observatorio con un valor especial ya que fue el primero construido en Catalunya, en 1983. Desde aquí se contempla la laguna del Estany de Vilaüt, un refugio de flora y fauna donde conviene detenerse en silencio. La observación de aves, la vegetación de zonas húmedas y la amplitud del horizonte convierten este punto en una de las paradas esenciales del itinerario.

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El recorrido llega hasta el sector de Els Aspres, una zona de transición entre el llano la Plana Empordanesa y la sierra de la Albera. Aquí el paisaje cambia ligeramente y aparecen matorrales mediterráneos, campos de secano y colinas rocosas suavemente onduladas. En los días claros, la vista se abre hacia la Albera, el Canigó y la sierra de Rodes, componiendo una panorámica amplia y luminosa del Empordà. La ruta del Estany de Vilaüt puede realizarse durante todo el año y está señalizada con banderolas y marcas de pintura. Su dificultad es muy baja, por lo que resulta adecuada para familias, caminantes ocasionales y amantes de la naturaleza.