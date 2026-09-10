Desconexión y silencio
La hospedería a 25 euros la noche que esconde Sant Jeroni de la Murtra, el monasterio que quiere expropiar Albiol
Albiol expropia el monasterio de Sant Jeroni de la Murtra para convertirlo en un museo sobre el descubrimiento de América
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¿Silencio radical para relajar el cerebro? Puedes recluirte en un monasterio con vistas al mar y sin internet. Es lo que ofrece el antiguo monasterio de Sant Jeroni de la Murtra (camino del Monasteri, s/n, Badalona), el recinto religioso de estilo gótico construido a principios del siglo XV que quiere expropiar el alcalde Xavier García Albiol, según ha confirmado a EL PERIÓDICO. El Ayuntamiento de Badalona ha iniciado los trámites para "convertirlo en un recinto temático dedicado al descubrimiento de América". Actualmente, sirve de espacio cultural y de albergue para personas que necesitan reposo y silencio.
El monasterio se vende como el lugar ideal donde escribir tesis y libros, estudiar para exámenes, leer, rezar, reflexionar, o, simplemente, desconectar. Es un lugar de “solitud y silencio”, pensado para uso individual (no hay zonas de convivencia, y en los espacios comunes, como el claustro y los jardines, se debe practicar el silencio). El precio, que no incluye pensión completa, es de 25 euros por noche.
Su ubicación, en plena sierra de la Marina, y con vistas al mar en muchas de las antiguas celdas monásticas reconvertidas a habitación para visitantes, es un espacio habituado por personas que buscan inspiración, desde “pintar hasta componer”, aseguran desde el centro. Un escenario bucólico sacado de una película de Julie Andrews.
Lo que diferencia la hospedería de Sant Jeroni de la Murtra de otros centros monásticos que también ofrecen este servicio es que, al no estar vinculado activamente a una orden monástica, se acogen personas independientemente de su género, creencias o religión. Un retiro para todo tipo de personas.
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