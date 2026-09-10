Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AmnistíaDiadaIncendio en MontjuïcCeutaZapateroIphone DuoAliança CatalanaMonasterio de Sant JeroniES-AlertInforme PISACaso AndicCeuta documentosTráfico Barcelona
instagramlinkedin

Desconexión y silencio

La hospedería a 25 euros la noche que esconde Sant Jeroni de la Murtra, el monasterio que quiere expropiar Albiol

Albiol expropia el monasterio de Sant Jeroni de la Murtra para convertirlo en un museo sobre el descubrimiento de América

Los mejores platos de 'cuina' catalana de Barcelona para celebrar la Diada

Ala del monasterio financiada por los Reyes Católicos

Ala del monasterio financiada por los Reyes Católicos / KRIS UBACH

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Abel Cobos

Abel Cobos

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

¿Silencio radical para relajar el cerebro? Puedes recluirte en un monasterio con vistas al mar y sin internet. Es lo que ofrece el antiguo monasterio de Sant Jeroni de la Murtra (camino del Monasteri, s/n, Badalona), el recinto religioso de estilo gótico construido a principios del siglo XV que quiere expropiar el alcalde Xavier García Albiol, según ha confirmado a EL PERIÓDICO. El Ayuntamiento de Badalona ha iniciado los trámites para "convertirlo en un recinto temático dedicado al descubrimiento de América". Actualmente, sirve de espacio cultural y de albergue para personas que necesitan reposo y silencio.

Sant Jeroni de la Murtra

Sant Jeroni de la Murtra / KRIS UBACH

El monasterio se vende como el lugar ideal donde escribir tesis y libros, estudiar para exámenes, leer, rezar, reflexionar, o, simplemente, desconectar. Es un lugar de “solitud y silencio”, pensado para uso individual (no hay zonas de convivencia, y en los espacios comunes, como el claustro y los jardines, se debe practicar el silencio). El precio, que no incluye pensión completa, es de 25 euros por noche.

Su ubicación, en plena sierra de la Marina, y con vistas al mar en muchas de las antiguas celdas monásticas reconvertidas a habitación para visitantes, es un espacio habituado por personas que buscan inspiración, desde “pintar hasta componer”, aseguran desde el centro. Un escenario bucólico sacado de una película de Julie Andrews.

Noticias relacionadas

Lo que diferencia la hospedería de Sant Jeroni de la Murtra de otros centros monásticos que también ofrecen este servicio es que, al no estar vinculado activamente a una orden monástica, se acogen personas independientemente de su género, creencias o religión. Un retiro para todo tipo de personas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan Leo, jubilado con una pensión de 1.600 euros: 'He cotizado 45 años para recibir la jubilación y hay jóvenes que cobran más que yo
  2. Ismaray, médica cubana que trabaja como camarera en España: 'Cobro 1.432 euros al mes y tengo que estar de pie las 8 horas, tenga o no clientes
  3. Dimite Josep Lluís Trapero, director general de los Mossos
  4. Mediaset alarga 'Horizonte' con Iker Jiménez este miércoles para hacer frente al buen resultado de 'La Mesa' de Cristina Pardo en Antena 3
  5. Alfonso Arús pierde a Marc Redondo en 'Aruser@s': el meteorólogo abandona laSexta para fichar por TVE
  6. Apple presenta el iPhone 18 Pro y Pro Max: precio, novedades y fecha de salida en España
  7. La fiscal del caso Zapatero investiga el uso de una empresa de Luxemburgo para financiar a Plus Ultra con 9 millones de capital venezolano
  8. Marc (25 años) lleva 70 días viviendo en una tienda de campaña en el bosque: 'Cuando vives en un entorno natural ni siquiera te das cuenta pero empiezas a encontrarte mucho mejor

La hospedería a 25 euros la noche que esconde Sant Jeroni de la Murtra, el monasterio que quiere expropiar Albiol

La hospedería a 25 euros la noche que esconde Sant Jeroni de la Murtra, el monasterio que quiere expropiar Albiol

Porsche ingresará 1.000 millones de euros tras vender sus participaciones en Bugatti y Rimac

Porsche ingresará 1.000 millones de euros tras vender sus participaciones en Bugatti y Rimac

Aznar achaca "el drama" de Ceuta a la "enemistad" con “aliados relevantes” como Israel

La Federación Francesa también retira su apoyo a Infantino de cara a una reelección en la FIFA: "No está a la altura"

La Federación Francesa también retira su apoyo a Infantino de cara a una reelección en la FIFA: "No está a la altura"

Tres detenidos por hacer pintadas en edificios históricos del Gòtic

Tres detenidos por hacer pintadas en edificios históricos del Gòtic

Los psicólogos coinciden: quienes lloran mucho conectan mejor con los demás

Los psicólogos coinciden: quienes lloran mucho conectan mejor con los demás

Estados Unidos arrolla a Hungría y avanza a semifinales del Mundial femenino de baloncesto (108-56)

Estados Unidos arrolla a Hungría y avanza a semifinales del Mundial femenino de baloncesto (108-56)

El técnico del Valencia, Carlos Corberán, carga contra Rodri: “Son palabras desafortunadas; no nacen desde el respeto”

El técnico del Valencia, Carlos Corberán, carga contra Rodri: “Son palabras desafortunadas; no nacen desde el respeto”