El Mundo Today | Según el CIS, Desigual ganaría las próximas elecciones de Barcelona con mayoría absoluta

El mejor pollo de Barcelona Fui a este local con la intención de conocer al mejor pollo de Barcelona y la verdad es que me quedé horrorizado. Me lo presentaron muerto, troceado y en un plato junto a salsa y patatas. Mis hijos volvieron a casa llorando. Me cuesta creer que le hagan eso al mejor pollo de Barcelona, ni me quiero imaginar que le harían al, no sé, noveno. Espero que no se vuelva a repetir una situación semejante.

Mi cita de Tinder De las peores personas con las que me he topado, solo hablaba de sí misma, en ningún momento mostró interés en lo que yo tenía que decir, fue desagradable con los camareros, con los otros comensales y también con el hombre que entró vendiendo rosas. Se negó a pagar su parte de la cuenta y, además, mostró una ideología racista, machista y homófoba. La pongo en el naranja porque el sexo no estuvo mal.

Desigual Tras el anuncio en el que mostraba los principales problemas de la ciudad, Desigual se ha convertido en la principal opción política de los barceloneses para las próximas elecciones municipales. Según el último barómetro del CIS, la compañía española se haría con la mayoría absoluta en las próximas elecciones. Esta no sería la primera vez que una organización española gobierna la capital catalana.