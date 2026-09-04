Puig-reig viaja a su pasado templario

Si Puig-reig (Berguedà) es conocido como «la sede de los templarios en el corazón de Catalunya» es porque, durante la Edad Media, la Orden del Temple gobernó estas tierras y dejó una huella que todavía hoy forma parte de la historia y la identidad del municipio. Se dice que los templarios llegaron a convertirse en los señores de la localidad, en parte, gracias al trovador de la Catalunya medieval Guillem de Berguedà, que legó a la orden su residencia, el castillo de Puig-reig, además de otras posesiones.

Todo este legado volverá a cobrar vida este fin de semana con la Festa dels Templers, una recreación histórica que transformará este municipio del Berguedà en un auténtico escenario medieval. Durante todo el fin de semana, las calles, plazas y espacios patrimoniales de Puig-reig se llenarán de actividad con más de 300 figurantes que recrearán un ambiente de época protagonizado por caballeros, monjes, artesanos, campesinos y músicos, para revivir la vida cotidiana de la época templaria.

En esta edición, el ayuntamiento destaca la creciente implicación de los vecinos, así como la celebración de la fiesta durante el mes de septiembre, con el objetivo de ofrecer un mayor confort climático a los asistentes. La programación empezará hoy a las seis y media de la tarde, en la plaza de la Creu, con la inauguración de una escultura en memoria de Guillem de Berguedà, de cuya muerte se conmemora este año el 830º aniversario. El grueso de las actividades llegará mañana, con la apertura de la taberna medieval, el mercado de artesanos, los campamentos, espectáculos y propuestas familiares. Uno de los principales atractivos de la jornada será la ruta teatralizada Mysterium, que invita a descubrir el mundo mágico y misterioso que rodea al castillo de Puig-reig. El momento más espectacular de mañana llegará a las once y media de la noche con La llum del Temple, un espectáculo final en la fachada del castillo que dará paso a la tradicional bajada de antorchas.

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Escenario medieval

La fiesta llegará a su última jornada el domingo, con juegos infantiles, músicos y actividades como Vestir la dama i el cavaller. Organizada por la asociación Templers de Puig-reig y el Ayuntamiento de Puig-reig, con la colaboración del Consell Comarcal del Berguedà, la Festa dels Templers volverá a convertir el castillo y su entorno en un gran escenario medieval.