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El Mundo Today | Tras pasar las vacaciones en sus países, los turistas ya han vuelto a Barcelona

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Una turista con maleta por la zona de Plaza Catalunya.

Una turista con maleta por la zona de Plaza Catalunya. / Belén González / EPC

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Brunch de bolas

Brunch de bolas

La idea es interesante, pero las bolas están malísimas. Además de que el concepto me parece poco higiénico, porque los demás comensales se están restregando en ellas. Las bolas de color rojo todavía tienen un pase, me comí tres de ellas, pero las azules y las amarillas no me gustaron nada. Para pagar la cuenta tuve que buscar durante horas al camarero: estaba enterrado a dos metros bajo las bolas.

Placa conmemorativa

Placa conmemorativa

El otro día cené en un restaurante en el que había una placa conmemorativa de los 50 años desde la apertura. Lo curioso es que la placa era de 2014, lo que significa que en realidad el sitio lleva abierto desde hace 62 años. Lo que significa que los dueños del restaurante llevan 12 años de dejadez o que el negocio no da suficiente dinero como para poner una placa nueva. Me pareció algo muy triste.

Vuelta de vacaciones

Vuelta de vacaciones

Tras pasar las vacaciones en sus países de origen, las autoridades locales han informado de que los turistas ya han vuelto a Barcelona. Según fuentes cercanas, los turistas prefieren irse durante los meses de verano debido al exceso de turistas. Los turistas también lamentan que haya turistas por todas partes y que sea imposible ir a un sitio en Barcelona que no esté completamente lleno de turistas.

Rubén

Rubén

Para sorpresa de nadie, Rubén es de esos que se pilla las vacaciones en septiembre, y claro, ahora él está todo contento mientras nosotros tenemos que lidiar con la depresión postvacacional. Él se defiende diciendo que yo siempre me pillo la baja en julio y las vacaciones en agosto, que por eso tiene que esperar a septiembre, que en el fondo le viene mal porque su pareja ya está trabajando. En fin.

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