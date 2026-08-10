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El semáforo de El Mundo Today

El Mundo Today | Deja a su abuela esperando cinco minutos en la calle en Barcelona y al volver se encuentra con que es un Vivari

La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today

Los bomberos de Barcelona rescatan a un niño sepultado bajo seis toneladas de crema solar

Vivari.

Vivari. / Ferran Nadeu

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Vivari

Vivari

Barcelona ya es un gigante e interminable Vivari. Sin ir más lejos, el otro día dejé a mi abuela esperando en la calle cinco minutos y al volver se había convertido en un Vivari. Como dentro ya había seis turistas trabajando con su portátil no pude recuperar a mi abuela, que ahora dedicará los próximos años a ser una franquicia hasta que esta burbuja explote y pase a convertirse en la siguiente.

Calas apartadas

Calas apartadas

Como todo el mundo está yendo a calas apartadas, se da la particularidad de que todas las calas están llenas de gente y las playas más grandes se han quedado totalmente vacías. Si quieres disfrutar de la arena, el mar y latranquilidad, lo mejor que puedes hacer a día de hoy es ir a la Barceloneta. Ahí ya no hay nadie. Puedes llevarte un libro y pasar horas leyendo en silencio o simplemente durmiendo.

Restaurante Disfrutar

Restaurante Disfrutar

Gran ejemplo de buen trato y de talento culinario, lástima que el mes que viene se vaya a convertir en un Vivari y todos los platos se convertirán en pastelería barata y café de máquina. Lo bueno es que, cuando el Disfrutar sea un Vivari, podremos utilizar el local para ir con el portátil y trabajar durante horas. Quizás con suerte y mucho trabajo, algún día podamos abrir nuestro propio Vivari.

Rubén

Rubén

Rubén está muy polarizado. El otro día dijo que la seguridad social debería mantenerse en España, provocando a millones de personas que votan a partidos que no están de acuerdo con una medida tan extremista. Creo que todos deberíamos respetar las opiniones de los demás. Rubén también criticó a la Alemania Nazi, provocando otra vez a millones de personas que tienen todo el derecho a no ser provocados. 

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