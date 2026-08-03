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El Mundo Today | Los bomberos de Barcelona rescatan a un niño sepultado bajo seis toneladas de crema solar
La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today
Detienen a un barcelonés por pedirse un helado que no era sabor pistacho
Los bomberos de Barcelona han rescatado esta semana a un niño de siete años que estaba sepultado bajo seis toneladas de crema solar que le había puesto su madre. El crío se encontraba totalmente blanco, muy desorientado y con un preocupante déficit de vitamina D. Además de enterrado en crema, el niño también estaba sufriendo un golpe de calor tras pasar dos horas al sol esperando a hacer la digestión.
De los mayores placeres delverano. Te pones boca arriba en el agua mirando al cielo mientras las olas te van meneando lentamente y masajeando todo el cuerpo con el agua salada. De vez en cuando te choca una pelota o te golpea un turista que entra en el agua dando una voltereta. También se conocen casos de compresas que se te enredan en el pelo, pero todo da igual porque estás flotando en el mar.
¿Hay una sensación mejor que volver de la playa y tener los dedos de los pies llenos de arena, como si te los hubieras lijado? La verdad es que sí: llegar tarde a una cita porque se te ha alargado el día de playa y no tener tiempo para ducharte en casa de manera que tienes que pasar horas con la arena entre los dedos de los pies, donde se pone dura y si te clava a cada paso. El verano es lo mejor.
Ni siquiera durante las vacaciones me puedo librar de la maldad de este personaje. Él sigue en la oficina porque yo he alargado mi viaje a Grecia después de encontrarme allí muy a gusto. Pues resulta que en lugar de alegrarse por lo bien que está yendo mi viaje, ha empezado a molestarme con mensajes diciéndome que tengo que volver a Barcelona porque él se tiene que ir de vacaciones. Puro egoísmo.
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