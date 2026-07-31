Las pistas de esquí se reinventan en verano

Cuando la nieve no está ni se la espera las pistas de alta montaña se transforman en espacios para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. Estaciones como La Molina, en la Cerdanya, y Port del Comte, en el Solsonès, ofrecen una amplia variedad de propuestas que combinan los deportes de aventura con el senderismo y otras actividades de ocio para disfrutar del paisaje.

En la Cerdanya, La Molina mantiene abiertas buena parte de sus instalaciones durante los meses de verano. El bike park es uno de los grandes protagonistas de la temporada, con 11 circuitos de descenso que serpentean por algunos de los rincones más emblemáticos de la estación, como el Coll de Pal, el lago de La Molina o los frondosos bosques de pino negro. Pero, más allá de los deportes de aventura, también hay opciones para quienes prefieren contemplar el paisaje sin prisas, gracias al telecabina Cadí–Moixeró, que permite ascender hasta la Tosa d’Alp, a 2.500 metros de altitud, junto al refugio del Niu de l’Àliga. Este privilegiado mirador, que ofrece unas vistas espectaculares del Pirineo, acogerá el próximo 12 de agosto una observación especial del eclipse solar. La oferta estival de La Molina también incluye actividades familiares como el tubbing, un tobogán pensado tanto para niños como para adultos, así como las propuestas acuáticas del lago de La Molina, donde se pueden alquilar kayaks, hidropedales y bicicletas acuáticas.

En otros puntos de la Catalunya central, como el Prepirineo del Solsonès, el Port del Comte también amplía su oferta para los visitantes durante el verano. Una de sus actividades estrella es el parque de aventura, abierto durante todo el año, que ofrece un recorrido de obstáculos entre los árboles para poner a prueba el equilibrio. Otra de las propuestas con mayor éxito son los tubbys, una actividad ideal para disfrutar en familia o con amigos, que consiste en un gigantesco tobogán por el que los visitantes se deslizan sobre un flotador, combinando las vistas del entorno con una buena dosis de adrenalina.

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Para quienes buscan una experiencia más tranquila, la estación cuenta con cinco itinerarios de senderismo señalizados que atraviesan bosques y prados de montaña. Son caminos que en invierno se recorren con raquetas de nieve y que, con la llegada del buen tiempo, invitan a redescubrir el entorno.