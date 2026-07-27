El semáforo de El Mundo Today
El Mundo Today | Detienen a un barcelonés por pedirse un helado que no era sabor pistacho
La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today
Paga 50 euros por una paella hecha con las sobras de la que se pidió el año pasado
No me gustan porque no respetan los semáforos. A mí que los jabalíes bajen de la sierra para conocer la ciudad me parece estupendo y hasta lógico, lo que no puede ser es que no se adapten a nuestras normas. Estoy harto de ver a jabalíes saltarse los stops y los semáforos en rojo con total impunidad. Luego los atropellas y el malo de la película eres tú. Espero que se tomen soluciones de una vez.
Triste suceso el acaecido esta semana en una céntrica heladería de Barcelona. Un cliente, a priori normal, tras esperar su turno, se pidió un helado de chocolate, fresa y vainilla. Enseguida los responsables del local alertaron a la policía que se personó en la zona para detener al cliente. Según el artículo 7/164 del código ético barcelonés, todo cliente debe al menos pedir una bola de pistacho.
La mejor aplicación con mucha diferencia del móvil. Puedes sumar, restar, multiplicar y dividir cualquier número que se te ocurra. Y muchas operaciones más. Por si fuera poco, te guarda en un archivo todos los cálculos que has hecho, de manera que puedes volver a 2022, por ejemplo, y ver qué tipo de cosas calculabas entonces. El único problema es que engancha y puedes perder demasiadas horas en ella.
Ahora sí que se puede decir que Rubén ha traspasado la última línea roja. Su mezquindad no conoce límites. Yo, como me gusta hacer en vacaciones, he subido un vídeo mío cantando en el coche, los cuales siempre tienen muy buena acogida entre mis más de 16 seguidores. Pues en mi último vídeo recibí este comentario: “Temazooooo, disfruta mucho del verano tío!!!”. Vergonzoso y asqueroso por su parte.
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