El Mundo Today | Detienen a un barcelonés por pedirse un helado que no era sabor pistacho

Jabalíes en la calle No me gustan porque no respetan los semáforos. A mí que los jabalíes bajen de la sierra para conocer la ciudad me parece estupendo y hasta lógico, lo que no puede ser es que no se adapten a nuestras normas. Estoy harto de ver a jabalíes saltarse los stops y los semáforos en rojo con total impunidad. Luego los atropellas y el malo de la película eres tú. Espero que se tomen soluciones de una vez.

Helado de pistacho Triste suceso el acaecido esta semana en una céntrica heladería de Barcelona. Un cliente, a priori normal, tras esperar su turno, se pidió un helado de chocolate, fresa y vainilla. Enseguida los responsables del local alertaron a la policía que se personó en la zona para detener al cliente. Según el artículo 7/164 del código ético barcelonés, todo cliente debe al menos pedir una bola de pistacho.

La calculadora del móvil La mejor aplicación con mucha diferencia del móvil. Puedes sumar, restar, multiplicar y dividir cualquier número que se te ocurra. Y muchas operaciones más. Por si fuera poco, te guarda en un archivo todos los cálculos que has hecho, de manera que puedes volver a 2022, por ejemplo, y ver qué tipo de cosas calculabas entonces. El único problema es que engancha y puedes perder demasiadas horas en ella.