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Fiesta Popular

Burros y caballos llenan las calles de Berga

Los animales de carga serán protagonistas este fin de semana en una celebración que también incluye bailes populares y demostraciones de oficios

Los Elois remojan Berga

Los Elois remojan Berga / Regió7

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Laura Serrat

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Cuando se piensa en una fiesta berguedana, a todo el mundo le viene a la cabeza la muy conocida Patum. Pero hay otra tradición, muy antigua y profundamente arraigada, que también forma parte de la historia de la ciudad: la Festa dels Elois. Se trata de una celebración que tiene lugar siempre el cuarto fin de semana de julio y que los vecinos asocian con los desfiles de burros y caballos, la bendición de los animales y la música y los rituales que, todavía hoy, siguen marcando el calendario festivo de la ciudad.

Los Elois se celebran en Berga desde tiempos inmemoriales. En sus orígenes, era una fiesta organizada por el gremio de los Elois, documentado en la ciudad desde la Edad Media, que agrupaba a trabajadores del metal, arrieros y otros oficios vinculados a los animales de carga. En Berga, además, también acogía a numerosos profesionales que no tenían suficiente entidad para constituir un gremio propio, lo que convirtió la Festa dels Elois en una de las celebraciones más importantes de la ciudad.

Durante la fiesta, una comitiva de caballos y burros recorre las calles y, a lo largo del recorrido, jinetes y animales son remojados desde los balcones con cubos de agua (el ayuntamiento pide que se haga un uso moderado). El programa también incluye la bendición de los animales, recreaciones del Rapte de la núvia y de la boda tradicional del Alt Berguedà, una audición de sardanas, y el Ballet de Déu, una de las danzas tradicionales de la fiesta. Este año, contará con la participación de la entidad berguedana la Bauma dels Encantats, que aprovechará la ocasión para reivindicar la tradición del Ballet de Déu y, sobre todo, la figura de una histórica bailadora que inspiró a la giganta de la colla de Berga, la Gosolana.

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Con el paso del tiempo, la fiesta ha logrado sobrevivir a los cambios económicos y a las transformaciones sociales y políticas. La clave, explican los organizadores, es respetar los elementos tradicionales de la celebración, como el desfile de los animales, sin renunciar a la renovación. «Empezó siendo una fiesta muy ligada a la religión y ha acabado convirtiéndose en una fiesta comunitaria de todos los vecinos», señala el presidente de la Junta Conservadora dels Elois, Josep Cuberas.

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