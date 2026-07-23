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Toboganes espectaculares: estos son los parques infantiles de Barcelona en los que alucinarán tus hijos

La capital catalana tiene más de 800 áreas de juego que contribuyen al desarrollo y la diversión de los niños y niñas

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'La Platgeta del Poblenou', el nuevo parque infantil singular de Barcelona / Ajuntament de Barcelona

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Pol Langa

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Barcelona
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Barcelona es una ciudad cuya climatología invita a pasar largos momentos al aire libre. Uno de los recursos que hacen posible esta actividad, sobre todo para los niños pequeños, son las áreas de juego infantil. Existen más de 800 destinadas a los más pequeños de la casa y se suelen encontrar insertadas en parques, jardines y plazas.

El ayuntamiento tiene en marcha el programa 'Barcelona Ciutat Jugable' con el objetivo de garantizar espacios de juego seguros. En los parques, pero también en las calles, playas... En definitiva para convertir la ciudad en un gran área segura que contribuya a un desarrollo infantil óptimo.

Sant Martí y Sant Andreu

Parque infantil de las Glòries en Barcelona

Parque infantil de las Glòries en Barcelona / EPC

Uno de los más famosos se encuentra en la renovada plaza de las Glòries. Se caracteriza por sus largos toboganes, que son suficientemente anchos como para que también pueda tirarse un adulto. Además, cuenta con "mucho verde" en los alrededores, algo que lo convierte en un "verdadero oasis", según destaca una de las muchas usuarias que lo alaba en las reseñas de Google Maps, F. S.

Otro usuario, M. M., piensa que el "paraíso de los niños" se encuentra en los toboganes del parque del Fòrum. Otros usuarios echan en falta más espacios como 'La Platgeta del Poblenou', también en el distrito de Sant Martí, que además tiene "buena sombra", dice H. D., una de las características más solicitadas en las reseñas.

Un gran pulpo aguarda a los niños en el parque de la Pegaso, donde también hay una cama elástica y una cinta para hacer equilibrio. Sin duda un 'must' en el distrito de Sant Andreu.

Nou Barris, Eixample y Sants-Montjuïc

En el distrito de Nou Barris el animal que 'protege' el área infantil del Parc Central una ballena. Es una de las estructuras más concurridas de la ciudad: "Un éxito asegurado si vas con niños", asegura el usuario N. Z.

Los jardines de la Indústria, en el Eixample, tienen una golondrina aguardando a los niños cuyas alas son dos toboganes. La zona pretende "garantizar el derecho al juego de todos los niños y niñas, de forma inclusiva", según el usuario S. Z. Precisamente, este es uno de los objetivos de la iniciativa impulsada por el consistorio.

Una de las zonas de la superárea de juegos infantiles de Can Batlló.

Una de las zonas de la superárea de juegos infantiles de Can Batlló. / ·

El distrito de Sants-Montjuïc tiene el área infantil de Can Batlló, una de las recientes construcciones más espectaculares y coloridas, con 1.000 metros cuadrados de terreno. La usuaria B. S. indica que su retoño se pasó "2 horas con un subidón de felicidad extrema". En Montjuïc se puede encontrar el área infantil de los jardines de Joan Brossa, que destacan por los cojines musicales que permiten crear melodías y las estructuras con formas originales "que fomentan la creatividad" de los niños.

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Columpios en el Parc del Castell de l'Oreneta.

Columpios en el Parc del Castell de l'Oreneta. / Ajuntament de Barcelona

Les Corts tiene el parque de la Colònia Castells, "para peques y no tan peques" dice la usuaria M. R. Gràcia cuenta con el Parc de la Creueta del Coll, que además tiene un lago que abre como piscina en verano. En Sarrià-Sant Gervasi está el Parc del Castell de l'Oreneta, un lugar donde experimentar con la arena y las hojas, además de un trenecito y atracciones "poco habituales en los parques infantiles", según el usuario T. C..

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