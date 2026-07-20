El Mundo Today | Los amigos con piscina cobrarán una tarifa premium por su amistad

Amigos con piscina Los amigos con piscina se han hartado y han decidido empezar a cobrar una tarifa premium por su amistad. Para dejar que la gente utilice su piscina ya no valdrá con haber coincidido en clase de inglés cuando teníais seis años, ahora habrá que pagar una cuota mensual de 12’99 euros. No hay permanencia, por lo que a partir de octubre ya se podrá cancelar y no ver a esa persona en los próximos nueve meses.

Mojitos de playa Quejarse de la venta ambulante en las playas mientras te tomas un mojito comprado a un vendedor ambulante es de los planes más habituales. Lo ideal sería que los vendedores ambulantes te vendieran lo que tú quieres y después dejasen de hacer ruido y de pasar junto a tu toalla, pero luego tendrías problemas para conseguir otro mojito, así que lo mejor es ponerte auriculares y callarte la boca.

La manguera La manguera es el escalafón más bajo del refresco veraniego, pero esas mangueras de goma amarilla conectadas a un grifo que nadie sabe muy bien dónde está son la piscina más divertida de la historia. Por supuesto que no puedes nadar en ella, pero la realidad es que siempre te lo pasas bien cuando la usas. Genera un interesante barro en los pies y el frío del agua tarda mucho en irse. Muy recomendable.