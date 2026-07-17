Planoles, el balcón sereno del Ripollès

Planoles, en la comarca del Ripollès, se alza en la Vall de Ribes, en un entorno de media y alta montaña donde el paisaje marca el carácter del pueblo. Su propio nombre remite a los pequeños llanos de erosión sobre los que se asienta, una singularidad geográfica que también explica parte de su tradición agrícola y ganadera en medio de pendientes pirenaicas más abruptas.

Lo primero que atrapa de Planoles es su escala humana. No es un destino de estridencias, sino un lugar que se deja apreciar poco a poco: casas de piedra, aire limpio y una sensación de calma muy ligada al ritmo de la montaña. Desde allí, el visitante encuentra una buena puerta de entrada al Ripollès más amable, el de los senderos accesibles, los bosques frescos en verano y los itinerarios que enlazan patrimonio, naturaleza y panorámicas abiertas sobre la Vall de Ribes.

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Además de su atractivo como núcleo rural, Planoles destaca por su vocación excursionista. El ayuntamiento reúne un amplio abanico de propuestas a pie con itinerarios cortos de una a tres horas, recorridos de media jornada, grandes excursiones y travesías de dos jornadas. Entre las rutas más cercanas figuran el Camí de la Sois y la Ruta de l’Isard i les Marmotes, ambas de aproximadamente una hora y media; el itinerario de les Obagues del Rigat, de unas dos horas; la ruta Roca Aguda–Cal Gasparó, también de unas dos horas; y opciones más largas como la Volta al Tossal, la Volta a l’Avetar o la Ruta de les Mines. Para quien quiera combinar paseo y contexto local, una opción especialmente atractiva es la ruta de Planoles a Ribes de Freser por el itinerario minero de les Ferreres de Ventolà. Esta propuesta permite enlazar paisaje y memoria del territorio, con vistas sobre distintos núcleos de la Vall de Ribes y referencias al patrimonio geológico y minero de la zona. Es una caminata muy sugerente para entender que aquí la montaña no solo se contempla sino que también ha sido históricamente espacio de trabajo, paso y aprovechamiento. Si lo que se busca es una ruta posible por los alrededores, una buena propuesta para un día sería esta: empezar con un paseo suave por el casco de Planoles y su entorno inmediato, continuar con un itinerario corto como el de les Obagues del Rigat o la Ruta de l’Isard i les Marmotes, y reservar la segunda parte de la jornada para un recorrido lineal hacia Ribes de Freser.