Tradición
Fiesta alrededor del Pi de les Tres Branques
Castellar del Riu celebrará el domingo el tradicional encuentro bajo el árbol monumental árbol que simboliza la unión de los Países Catalanes
Laura Serrat
En Castellar del Riu, en el Berguedà, se alza uno de los símbolos más emblemáticos del catalanismo: el Pi de les Tres Branques. Este árbol singular, con tres ramas que nacen de un mismo tronco y una altura de 25 metros, representa la unión de los Países Catalanes. Aunque el pino murió hace más de un siglo, después de recibir el impacto de un rayo, continúa presidiendo este lugar cargado de historia y simbolismo. La Generalitat lo declaró árbol monumental de Catalunya en 1987, no solo por su valor natural, sino también por el significado histórico y nacional que ha adquirido con el paso del tiempo. Cada tercer domingo de julio, este espacio acoge el Aplec del Pi de les Tres Branques, un encuentro que reúne a entidades y personas de diversas sensibilidades del catalanismo alrededor de este símbolo.
«Desde el siglo XVII ya hay constancia de la existencia de este pino», explica el alcalde de Castellar del Riu, Francesc Xavier Raja. En sus orígenes, recuerda, su simbolismo era eminentemente religioso. Las tres ramas se interpretaban como una representación de la Santísima Trinidad y el lugar se convirtió en destino de peregrinaciones. Con el tiempo, sin embargo, aquel simbolismo dio paso a una interpretación nacional. El punto de inflexión llegó cuando Jacint Verdaguer le dedicó el poema Lo pi de les tres branques, una de sus composiciones más conocidas. En el poema, el rey Jaume I sueña, a los pies del árbol, con su futuro reinado sobre Aragón, Catalunya, Valencia y Mallorca.
Este imaginario convirtió el lugar en un símbolo del catalanismo y, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el Pi de les Tres Branques pasó a ser escenario del evento que se celebra cada mes de julio. Este domingo, la jornada empezará a las diez y media de la mañana con un pasacalle de los Gegants de Castellar del Riu, acompañados por la Cobla Pirineu. A las once, tendrá lugar el acto institucional, con la lectura del poema de Verdaguer, a cargo de los Amics Actors d’Indrets del Record, y la ofrenda floral. A continuación, se pronunciarán los parlamentos y el acto concluirá con un pilar de los Castellers de Berga y una sardana alrededor del árbol. La conmemoración continuará en el Pi Jove, un árbol situado a unos 200 metros del Pi de les Tres Branques, considerado el sucesor del pino más antiguo, donde tradicionalmente se concentra la izquierda independentista.
El alcalde de Castellar del Riu recuerda que, en sus orígenes, era un acto multitudinario y que, durante los años del procés, se recuperó parte de aquel impulso. Sin embargo, admite que, en los últimos años, las altas temperaturas y el hecho de que muchas personas ya estén de vacaciones dificultan una asistencia tan numerosa. Aun así, asegura que el encuentro se mantiene vivo año tras año para reivindicar la unidad de los Países Catalanes.
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