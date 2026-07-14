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El semáforo de El Mundo Today

El Mundo Today | Paga 50 euros por una paella hecha con las sobras de la que se pidió el año pasado

La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today

Las autoridades recomiendan ser rico para no pasar calor por la noche en Barcelona

Paella en una imagen de archivo

Paella en una imagen de archivo / PIXABAY

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Barcelona
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Paella

Paella

Un turista ha pagado cincuenta euros por una paella en un restaurante de la Rambla que estaba hecha con las sobras de la paella que se pidió el año pasado en el mismo sitio. Si hace un año el arroz ya estaba seco y quemado, en esta ocasión lo estaba incluso más. De todas formas, el turista se ha mostrado encantado y ha recomendado el restaurante a todos sus amigos porque el camarero es muy simpático.

Ardor de pies

Ardor de pies

Caminar por la ciudad en chanclas con este calor suele devenir en un ardor de pies que no se pasa ni con agua helada. De pronto, las suelas de tus pies pasan a convertirse en magma del que en cualquier momento puede supurar lava como si se tratasen de un volcán. Es un fenómeno interesante, pero mejor no experimentarlo muy a menudo porque puedes acabar provocando un incendio y yendo a la cárcel.

La vista

La vista

Sin ninguna duda la vista es el mejor de los cinco sentidos porque te permite ver el espacio que te rodea que, en muchas ocasiones, especialmente si estás en Barcelona, puede ser muy bonito. No nos engañemos, el oído, el gusto, el olfato y el tacto también están muy bien, pero en Barcelona hay mucho ruido, el agua sabe rematadamente mal, las calles huelen demasiado a marihuana y todo está muy sudado.

Rubén

Rubén

Menudo veranito que nos está dando Rubén. Ahora le ha dado por decir que la chirimoya es una fruta más rica que el mango. Y claro, en esta vida hay unos límites. Por supuesto que yo no voy a ser tan kamikaze de decir ahora que la chirimoya no está rica, pero es que un buen mango es insuperable. No debería dejarme provocar así, pero ya lo ha dicho dos veces y creo que hay que ponerle un límite.

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