El semáforo de El Mundo Today
El Mundo Today | Paga 50 euros por una paella hecha con las sobras de la que se pidió el año pasado
La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today
Las autoridades recomiendan ser rico para no pasar calor por la noche en Barcelona
Un turista ha pagado cincuenta euros por una paella en un restaurante de la Rambla que estaba hecha con las sobras de la paella que se pidió el año pasado en el mismo sitio. Si hace un año el arroz ya estaba seco y quemado, en esta ocasión lo estaba incluso más. De todas formas, el turista se ha mostrado encantado y ha recomendado el restaurante a todos sus amigos porque el camarero es muy simpático.
Caminar por la ciudad en chanclas con este calor suele devenir en un ardor de pies que no se pasa ni con agua helada. De pronto, las suelas de tus pies pasan a convertirse en magma del que en cualquier momento puede supurar lava como si se tratasen de un volcán. Es un fenómeno interesante, pero mejor no experimentarlo muy a menudo porque puedes acabar provocando un incendio y yendo a la cárcel.
Sin ninguna duda la vista es el mejor de los cinco sentidos porque te permite ver el espacio que te rodea que, en muchas ocasiones, especialmente si estás en Barcelona, puede ser muy bonito. No nos engañemos, el oído, el gusto, el olfato y el tacto también están muy bien, pero en Barcelona hay mucho ruido, el agua sabe rematadamente mal, las calles huelen demasiado a marihuana y todo está muy sudado.
Menudo veranito que nos está dando Rubén. Ahora le ha dado por decir que la chirimoya es una fruta más rica que el mango. Y claro, en esta vida hay unos límites. Por supuesto que yo no voy a ser tan kamikaze de decir ahora que la chirimoya no está rica, pero es que un buen mango es insuperable. No debería dejarme provocar así, pero ya lo ha dicho dos veces y creo que hay que ponerle un límite.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rafa Nadal justifica la venta del 44,9% de su academia en Manacor a un fondo inversor: 'Necesitábamos un socio para seguir creciendo
- Cierre de un histórico parque de atracciones: llevaba 36 años funcionando
- Cuatro detenidos por enterrar en suelo agrícola de Sant Esteve Sesrovires 46.000 toneladas de basura de Francia
- ACS, la constructora presidida por Florentino Pérez, negocia la compra de gran parte del capital de Openchip
- España se asegura un suministro masivo de gas durante quince años con contratos para la llegada de 2.250 barcos
- Quién es Marta Gómez Montero, la periodista que abandonó entre lágrimas el programa de Jesús Cintora
- Eusebio Unzué, mánager del Movistar: “Con Pogacar, el resto sólo vamos a acabar el Tour lo mejor posible”
- David Jiménez, abogado, sobre qué hacer cuando un hijo deja de hablarte y quieres quitarle del testamento: 'Puede haber una vía para la desheredación por maltrato psicológico