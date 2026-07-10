Igualada brilla con un espectáculo de globos

Imaginen mirar hacia arriba y contemplar decenas de globos iluminados que brillan en medio del cielo nocturno. Esta es la imagen que se podrá ver mañana por la noche en Igualada con el Night Glow, una de las citas más esperadas del European Balloon Festival, que este año celebra su 30ª edición y que volverá a llenar la ciudad de actividades relacionadas con los globos durante todo el fin de semana.

Después de que el riesgo de incendio forestal haya obligado a cancelar los vuelos de globos aerostáticos, la organización mantiene el resto de la programación prevista, principalmente aquellas actividades que se celebran en espacios urbanos, alejados de los entornos naturales. En este sentido, una de las propuestas que podrá disfrutar el público asistente es el Night Glow, la actividad nocturna más emblemática del festival, que edición tras edición reúne a miles de personas en el Parc Central d’Igualada. Según los organizadores, este espacio cumple la distancia de seguridad establecida respecto al medio natural ante el riesgo de incendio.

Se trata de una de las propuestas estrella del festival, que invita a los espectadores a reunirse en el parque mientras contemplan un espectáculo de luz y color único. Durante el Night Glow, decenas de globos, anclados al suelo, encienden sus quemadores de forma simultánea y se iluminan en la oscuridad, creando una atmósfera visual mágica.

Este año, el espectáculo contará con la participación del DJ Andreu Presas y continuará con el concierto de La Banda Neón, el grupo que tenía previsto actuar el año pasado, pero no pudo hacerlo debido a una fuerte tormenta. Su presencia en esta edición permite recuperar aquella actuación pendiente y la convierte en una cita muy especial para los asistentes.

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Más allá del Night Glow, también se mantienen otras actividades en zona urbana, como los Iglús de Vent, las estructuras realizadas con telas recicladas de globos e instaladas en diferentes puntos de la ciudad, donde se llevarán a cabo actividades y talleres familiares en su interior; así como el nuevo Market Igualada y la zona de restauración en el Parc Central, donde se instalarán puestos de comercios y puntos de restauración local para ofrecer un espacio de paseo a los visitantes.