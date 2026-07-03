El ‘drap piteu’ revive en Sant Llorenç de Morunys

La historia de Sant Llorenç de Morunys (Solsonés) puede explicarse a través de un objeto singular y único: el drap piteu. Se trata de una resistente pieza de lana que históricamente se fabricaba en esta localidad de la Vall de Lord y que se utilizaba como abrigo para los ganaderos y los arrieros durante el invierno. Durante siglos, marcó la economía del municipio, tanto por su fabricación como por su comercialización, y hoy su recuerdo se mantiene vivo gracias a la Fira del Drap Piteu. El certamen, que se celebra este fin de semana, es una oportunidad única para descubrir el pasado textil de esta población.

Quienes nunca hayan visitado esta localidad, ubicada en el Prepirineo central, la encontrarán engalanada con ambientación medieval, pues para explicar los orígenes del drap piteu es necesario remontarse varios siglos atrás. La historia cuenta que la elaboración del drap piteu en el municipio comenzó durante la Edad Media y que, durante muchos años, la economía local giró en torno a su producción. Cerca del 80% de los habitantes se dedicaban a este sector, desde la cría y la tradición de esquilar las ovejas para obtener la lana hasta la confección y comercialización del producto.

Partiendo de este legado, la feria ofrece todo tipo de actividades para revivir el pasado textil y, al mismo tiempo, degustar productos locales y de proximidad. Una de las principales novedades de esta edición es la ampliación del Mercat Medieval, que reunirá a más de una treintena de puestos de artesanía, alimentación, joyería, y textil, distribuidos por el centro histórico.

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El programa incluye numerosas propuestas para todos los públicos. Mañana por la mañana, el claustro de la iglesia acogerá juegos tradicionales durante toda la jornada y se realizarán visitas guiadas gratuitas para descubrir la capilla de la Pietat y el retablo gótico del siglo XV, así como el pasado textil del municipio en el Museu-Centre d’Interpretació de la Vall de Lord. La tarde estará dedicada a la divulgación con dos conferencias sobre los retos actuales de la ganadería y, el domingo por la mañana, los Bastoners de Berga recorrerán las plazas del pueblo con sus bailes tradicionales.