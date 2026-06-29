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El Mundo Today | Las autoridades recomiendan ser rico para no pasar calor por la noche en Barcelona
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Se anunciaba como un restaurante italiano que no vende pizza, así que me llamó la atención y fui a probarlo. Enseguida me sorprendió que en la carta había una sección llamada “Pozza”. En ella había “Pozza Margarisa”, “Pozza barbacona” o “Pozza cuatro cresos”. Me pedí una y era un plato elaborado con una base redonda de trigo, tomate y queso. Estaba muy rica, pero no pude evitar sentirme engañado.
Tras todos los crímenes que se han producido en los últimos días en Barcelona, Carles Porta ha hecho un llamamiento a la calma a la ciudadanía y le ha pedido que, por favor, evite cometer crímenes durante un tiempo porque no da abasto. Al presentador de 'Crims' le gustaría irse de vacaciones, pero a este ritmo no podrá descansar hasta 2030. Así que, por favor, antes de matar, piensen en Carles Porta.
No hay nada mejor que ser rico para evitar pasar calor por las noches. De hecho, las autoridades han recomendado a la ciudadanía que sea rica para sobrellevar las altas temperaturas. Poder disponer de aire acondicionado, una piscina o una casa en la playa es lo más recomendable. Aunque si es posible, las autoridades insisten en tener las tres cosas a la vez. También dicen que hay que evitar trabajar.
Rubén apesta. Su mesa es la que peor huele con mucha diferencia de toda la oficina. Por supuesto, él lo niega y dice que es mi mesa la que huele mal y que, de hecho, soy yo el que huele mal y no la mesa, pero la realidad es clara: cada vez que me he acercado a su mesa para olerla, tanto yo como los que están a su lado hemos estado a punto de vomitar. Espero que Recursos Humanos tome medidas.
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