El patrimonio aúna música e historia

El verano es sinónimo de festivales y ciclos de música al aire libre, pero hay propuestas que van más allá del atractivo del cartel y sitúan el escenario en espacios patrimoniales de gran valor histórico y arquitectónico, donde la música dialoga con el entorno. En la Catalunya central, esta fórmula se ha consolidado gracias a la riqueza patrimonial del territorio. Iglesias románicas, castillos medievales, monasterios centenarios y otros lugares emblemáticos se transforman durante los meses de verano en auditorios al aire libre que invitan a disfrutar de la música en directo.

Una de las citas destacadas de este verano es el ciclo de conciertos en el Castell de Sallent. El conjunto monumental, formado por los restos del castillo, la muralla y una iglesia románica, está situado en un entorno privilegiado con vistas panorámicas del Pla de Bages. En este lugar histórico, cada sábado de julio se programan conciertos de una gran diversidad de estilos. Entre los artistas invitados destacan Juriol, una de las bandas emergentes del pop-rock catalán; Manu Guix, reconocido compositor e intérprete de musicales, que ofrecerá un concierto íntimo de voz y piano; el WYC Quartet, con una propuesta de latin jazz que fusiona la tradición jazzística con la fuerza rítmica afrolatina, y The River Troupe Gospel, el coro de Sallent encargado de clausurar el ciclo.

Otro espacio patrimonial del territorio que apuesta por la música es el monasterio de Sant Llorenç, en Guardiola de Berguedà. Los domingos al mediodía, y hasta el mes de agosto, el conjunto monástico acogerá vermuts musicales con propuestas que abarcarán desde la música clásica hasta sonidos eléctricos o de raíz tradicional. La programación se completará con monólogos, un recital de piano y un concierto tributo a ABBA. También destaca el ciclo de conciertos del Festivals Alta Segarra, una iniciativa que nace con la voluntad de acercar la música en directo a espacios singulares del territorio. La primera actuación tendrá lugar el 3 de julio en Sant Pere Sallavinera, en la Anoia, con las cantantes Cintia y Sandra Monfort como protagonistas.

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Estas iniciativas no solo ofrecen la oportunidad de descubrir nuevos artistas, sino que también invitan a redescubrir la historia de espacios singulares a través de la cultura.