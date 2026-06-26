espacios singulares
El patrimonio aúna música e historia
Lugares como el Castell de Sallent y el monasterio de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà se convierten en verano en escenarios culturales
Laura Serrat
El verano es sinónimo de festivales y ciclos de música al aire libre, pero hay propuestas que van más allá del atractivo del cartel y sitúan el escenario en espacios patrimoniales de gran valor histórico y arquitectónico, donde la música dialoga con el entorno. En la Catalunya central, esta fórmula se ha consolidado gracias a la riqueza patrimonial del territorio. Iglesias románicas, castillos medievales, monasterios centenarios y otros lugares emblemáticos se transforman durante los meses de verano en auditorios al aire libre que invitan a disfrutar de la música en directo.
Una de las citas destacadas de este verano es el ciclo de conciertos en el Castell de Sallent. El conjunto monumental, formado por los restos del castillo, la muralla y una iglesia románica, está situado en un entorno privilegiado con vistas panorámicas del Pla de Bages. En este lugar histórico, cada sábado de julio se programan conciertos de una gran diversidad de estilos. Entre los artistas invitados destacan Juriol, una de las bandas emergentes del pop-rock catalán; Manu Guix, reconocido compositor e intérprete de musicales, que ofrecerá un concierto íntimo de voz y piano; el WYC Quartet, con una propuesta de latin jazz que fusiona la tradición jazzística con la fuerza rítmica afrolatina, y The River Troupe Gospel, el coro de Sallent encargado de clausurar el ciclo.
Otro espacio patrimonial del territorio que apuesta por la música es el monasterio de Sant Llorenç, en Guardiola de Berguedà. Los domingos al mediodía, y hasta el mes de agosto, el conjunto monástico acogerá vermuts musicales con propuestas que abarcarán desde la música clásica hasta sonidos eléctricos o de raíz tradicional. La programación se completará con monólogos, un recital de piano y un concierto tributo a ABBA. También destaca el ciclo de conciertos del Festivals Alta Segarra, una iniciativa que nace con la voluntad de acercar la música en directo a espacios singulares del territorio. La primera actuación tendrá lugar el 3 de julio en Sant Pere Sallavinera, en la Anoia, con las cantantes Cintia y Sandra Monfort como protagonistas.
Estas iniciativas no solo ofrecen la oportunidad de descubrir nuevos artistas, sino que también invitan a redescubrir la historia de espacios singulares a través de la cultura.
- Los empresarios venezolanos que pagaron un millón a Zapatero y sus hijas pidieron ayuda al expresidente para obtener la nacionalidad española
- La Luna de fresa de junio marca la primera gran cita astronómica del verano
- ¿Dónde fue el epicentro del terremoto en Venezuela? Mapa del lugar del seísmo
- El rincón más antiguo de Barcelona: nació como Barcino romana y hoy guarda algunos de los edificios más históricos de la ciudad
- Las amas de casa pueden solicitar una ayuda de 628 euros al mes tras cumplir los 65 años
- Detenidos cuatro falsos dentistas y un propietario de clínicas en Olesa de Montserrat y Esplugues de Llobregat
- Los 180 vehículos de la caravana del Tour repartirán más de dos millones de regalos en Catalunya
- Terremoto en Venezuela, hoy en directo: última hora del seísmo, fallecidos, heridos y desaparecidos