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El Mundo Today | Elon Musk vendrá a Barcelona a explotar otro de sus cohetes por Sant Joan
La actualidad del mañana de Barcelona de El Mundo Today
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En un céntrico bar de Barcelona, un camarero empezó a poner tapas cada vez que alguien pedía una consumición. De pronto, el bar se empezó a llenar y los bares cercanos tuvieron que cerrar porque no podían competir con algo así. Miles de catalanes iban a sacar fotos porque no se creían lo que decía la gente. La lástima fue que las tapas estaban malísimas y nadie se las comía. El bar acabó cerrando.
Precioso gesto del hombre más rico del mundo. Consciente de lo mucho que les gusta Sant Joan a los catalanes, el empresario ha organizado un viaje para celebrar la verbena en la capital catalana. Musk intentará poner en órbita uno de sus cohetes, sabiendo perfectamente lo que eso supone. Cuando explote, el cohete se convertirá en el mayor petardo de Sant Joan, algo que promete ser inolvidable.
Empecé tomando kéfir porque la gente decía que era muy bueno para la microbiota y para los huesos. Desde que lo tomo diariamente he empezado a desarrollar una fuerza sobrehumana. Mis músculos se han multiplicado y no he tenido otra opción que ponerme a luchar contra el crimen. Si un día no tomo kéfir, toda mi fuerza desaparece, así que espero que los malos nunca se enteren de esto o estaré perdido.
Rubén bebe demasiada agua. Lo siento mucho, pero no puede ser. Dos litros al día, como mucho tres, lo puedo tolerar, pero él dice que está bebiendo cuatro. Luego nos quejamos de la IA, pero Rubén es uno de los principales causantes de la sequía mundial que se viene. Desde aquí hago un llamamiento a todas las autoridades a que le quiten el agua a Rubén. No podemos permitir que se la siga bebiendo toda.
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